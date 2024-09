Se destabilizează USR Constanța? Consilierul local Mihai Ochiuleț, exclus din partid

Biroul Național al USR a decis, vineri, excluderea din partid a consilierului local Mihai Ochiuleț. Potrivit statutului, acesta are dreptul de a contesta decizia și își poate pierde calitatea de membru USR după ce va epuiza toate căile statutare de atac.„Decizia a venit în urma propunerii de excludere pe care Biroul Județean Constanța a formulat-o către Biroul Național. Motivele invocate țin de comportamentul în cadrul USR Constanța, domnul Ochiuleț fiind sursa unor informații (11 poze cu discuțiile de pe grupul de whatsapp al Biroului Județean) din dezbateri interne transmise în exteriorul organizației. S-a decis că aceste practici, care reprezintă încălcări ale statutului USR, pot crea un precedent periculos și aduc prejudicii grave de imagine întregii organizații. Momentan, nu vom mai face alte comentarii cu privire la chestiunile ce țin de organizarea internă a filialei”, a transmis preşedintele USR Constanţa, deputatul Stelian Ion.La aflarea acestei veşti, consilierul local Mihai Ochiuleţ a reacţionat virulent pe pagina sa de socializare şi a venit cu noi atacuri atât la conducerea filialei locale din Constanţa cât şi la adresa celei centrale.„După opt ani în care m-am dedicat total Uniunii Salvați România și filialei Constanța, azi, 27 septembrie 2024, Biroul Național al USR a decis excluderea mea din organizație în baza a două sesizări inițiate de Stelian Ion – el însuși membru al Biroului Național și trăgător de sfori pentru judecarea unor spețe în propriul folos, înaintea a sute de alte spețe care își așteaptă rândul întru eternitate pentru a fi dezbătute de Biroul Național!Cum rămâne cu principiile pe care le enunți publicului larg, Stelian Ion? Împotriva nedreptăților, împotriva hoției? Am prins, la modul propriu un HOȚ în interiorul USR, i-am făcut sesizare la Biroul Național pentru excludere (pentru că statutar nu ne puteam atinge altfel de el), iar tu ca membru al Biroului Național nu ai catadicsit, mai bine de un an, să aduci pe ordinea de zi excluderea unui pungaș în cel mai înalt for de conducere! A trebuit să-l prindem a doua oară pe HOȚ și altcineva să se ocupe să elimine mizeria din filială! Nu uit nici că respectivul HOȚ era protejatul partenerului tău de scaun parlamentar Remus Negoi și cel care ți-a înlesnit înțelegerea în vederea obţinerii unor avantaje financiare pentru renunțarea unui proces.Acum, pentru că am îndrăznit să expun public limbajul licențios folosit pe grupul de conducere al Biroului Județean fără ca cineva să ia atitudine față de măscările proliferate la adresa unul jurnalist local, manipulezi ordinar Biroul Național, negociezi înțelegeri și ai creat abuziv condițiile pentru ca eu să fiu dat afară! În realitate, te deranjează că nu am pupat inelul! Te deranjează că sunt cel mai vizibil membru al filialei Constanța după “sfinția ta“, te deranjează că sunt implicat, te deranjează că oamenii mă caută și îmi vorbesc, te deranjează ca oamenii identificau USR și cu Mihai Ochiuleț! Toate acestea te deranjează! Te deranjează oricine care ar putea să-ți ia din aura de unic posesor al dreptății și adevărului pentru organizația USR Constanța! În realitate nu faci decât un joc care să-ți folosească intereselor personale! Căci ne aducem aminte cum în 2016 vorbeai despre maximum două mandate de parlamentar, despre rotația cadrelor, despre reîmprospătarea resurselor umane. Toate acestea sunt istorie! Acum vrei mandat pe viață (candidezi pentru al treilea mandat și te pregătești pentru al patrulea)! Acum așezi oamenii pe funcții din pix pe criterii de obediență! Acum blochezi filiala! Acum ești artizan de excluderi și suspendări de nici tu nu le mai știi numărul!Elena Lasconi, acum trei luni am trimis trei sesizări cu privire la abuzurile din filiala USR Constanta, cum se prioritizează analiza sesizărilor? După interesul lui Stelian Ion?”, a transmis Mihai Ochiuleţ pe pagina sa de socializare.În altă ordine de idei, până la acest moment, doar Mihai Ochiuleţ a fost exclus din partid, cu toate că în atenţia conducerii locale a intrat şi un alt consilier local, în speţă, Dumitru Caragheorghe.Rămâne de văzut dacă apele tulburi din filială se vor liniști până la începerea campaniei electorale sau vor continua, în contextul în care Mihai Ochiuleţ este unul dintre cei mai vizibili aleşi locali ai USR din Constanţa, fiind implicat în proiectele comunităţii.