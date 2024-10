Limitarea sporurilor, principala preocupare în Planul bugetar-structural național

Ministerul Finanțelor a pus în transparenţă Planul bugetar-structural naţional pe termen mediu, pentru perioada 2025-2031. Documentul prevede asigurarea unei traiectorii de ajustare a deficitului bugetar pentru o perioadă de 7 ani. Punct de plecare: un deficit bugetar estimat de 7,9% pentru anul acesta. În 2031, România trebuie să ajungă la un deficit bugetar de 2,5% din PIB.



Planul bugetar pentru 2025-2031 include o componentă esențială dedicată reformei sistemului de salarizare în sistemul public, ce este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență asumat de România la Bruxelles.



Reforma sistemului de salarizare în domeniul public „aduce modificări semnificative în modul în care angajații din sectorul public sunt remunerați, inclusiv prin revizuirea coeficienților de ierarhizare, reintroducerea grilelor salariale pentru administrația locală și limitarea sporurilor„, se arată în documentul publicat de Ministerul Finanțelor.



Această reformă a fost cuprinsă în PNRR, Jalonul 420.



Scopul reformei sistemului de salarizare



– sporirea echității salarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală);



– asigurarea unui tratament nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor;



– corelarea performanțelor cu salariul plătit.



Obiectivele reformei sistemului de salarizare



Pentru realizarea acestei reforme sunt prevăzute următoarele categorii de obiective:



a) revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții



bugetare;



b) reintroducerea unor grile de salarizare pentru administrația locală, corespunzătoare



funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;



c) revizuirea sistemului de acordare a sporurilor și plafonarea sumei sporurilor la 20% din



salariul de bază, la nivel de ordonator principal de credite/autoritate de eliberare a creditelor.



Prima etapă, deja realizată, a fost o evaluare globală a impactului Legii privind salarizarea personalului



plătit din fonduri publice, inclusiv a unei evaluări a impactului fiscal al noii legi.



În a doua etapă, ce are ca termen al doilea trimestru al anului viitor, trebuie adoptat un nou cadru juridic privind salarizarea funcționarilor publici.



„Această reformă va intra în vigoare atunci când deficitul bugetar în termeni ESA va fi de sub 5% din PIB, cu respectarea prevederilor legale privind legea responsabilității fiscal bugetare și cu încadrarea în anvelopa cheltuielilor de personal care a fost luată în calcul la elaborarea planului bugetar-structural pe termen mediu”, se arată în documentul publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.



Noul cadru juridic va fi pus în aplicare în același timp, pentru toate categoriile profesionale,



pentru a se evita apariția unor noi dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public, cu



încadrare în anvelopa salarială luată în calcul în actualul plan bugetar-structural, în funcție de spațiul



fiscal care va fi permis de traiectoria de ajustare a deficitului bugetar în perioada de prognoză



2025-2031, precizează ministerul.