A început "vânătoarea" vizelor de flotant! Primarul Vergil Chiţac vrea să facă ordine în această harababură

Vizele de flotant fictive, la limita legii



De viză de flotant au nevoie părinții care aleg să-și dea copilul la o unitate de învățământ de care nu aparțin, în mod normal, cu domiciliul. Practic, aceste documente le asigură copiilor drumul către o școală mai aproape de serviciul părinților, de locuința bunicilor, poate o școală mai bună, chiar de renume, cu profesori unul și unul. Însă, vorbim despre un fenomen aflat la limita legii, căci avem de-a face cu fals în declarații, atât din partea părinților, cât și din partea proprietarilor de locuințe care îi iau pe aceștia în spațiu. În realitate, însă, totul se întâmplă fictiv, doar pe hârtie și, evident, contra cost. Și iată cum viza de flotant a ajuns unul dintre cele mai traficate documente din România. Este un fals în declarații care însă nu poate fi demonstrat. Iar directorii unităților de învățământ din Constanța nu sunt străini de aceste practici, la fel și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța.



"Au fost ani când erau la aceeași adresă mai multe persoane, am sesizat la Poliție, au făcut verificări și... acolo am rămas", a declarat Corina Teodorov, directorul Școlii 24 din Constanța.







Care este efectul acestui fenomen? Unele școli devin supraaglomerate. Iar inspectorul școlar general Sorin Mihai vine și cu exemple în acest sens.



"Un exemplu pe care-l dau de fiecare dată este cel al Școlii 24, care și-a propus două clase pregătitoare. La finalul înscrierii pe etapa I au rezultat opt clase pregătitoare și a fost necesar să identificăm spații care să-i cuprindă pe acești elevi, întrucât dumnealor aveau doar două săli la dispoziție. Avem și Școala 30, care tot așa are supraaglomerare, anul trecut a fost Școala Gimnazială nr. 29. Este bine că se fac verificări din punctul meu de vedere, căci aceste verificări pot să ne arate dacă într-adevăr ne confruntăm cu un fenomen și cu o situație de anvergură sau poate sunt doar niște situații firești și normale în textul și în spiritul legii”, a declarat Sorin Mihai.



Iată ce măsuri au luat oamenii legii



În acest context, polițiștii constănțeni care au ajuns în unitățile de învățământ au dat ordine directorilor să le prezinte, în termen de 30 de zile, lista cu familiile care și-au înscris copiii în școli, folosind vize de flotant.



"La acest moment, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Constanța efectuează cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și identificării unor eventuale nereguli în ceea ce privește obținerea vizei de reședință", a declarat Cristina Vasile, purtător de cuvânt la IPJ Constanța.



Cum s-a ajuns aici? După ani de depopulare, unele școli de cartier au baza materială distrusă. Altele au reușit însă, pe cont propriu, să redevină atractive. Fenomenul vizelor fictive de flotant ar putea fi prevenit doar dacă se va schimba procedura care stă la baza înscrierii elevilor la școală. Metodologia de înscriere a copiilor la grădiniță, creșă și școală se face pe baza domiciliului părinților și nu se face nicio referire legată de viza de flotant. În cazul în care sunt înscriși mai mulți copii decât locuri se iau în considerare mai multe criterii de departajare, stabilite în conformitate cu prevederile metodologice. Situația ar putea fi evitată transmite președintele Asociației Părinților Constanța, Dan Cernat.



"Am solicitat în Parlament, în Guvern, modalități de a rezolva această problemă. Se spune că fiecare cetățean are dreptul la un domiciliu, o reședință la alegerea lui, copilul are dreptul de asemenea la educație și nu poate fi impus să domicilieze într-un anumit loc, dar pe de altă parte Guvernul ar putea să facă acele școli de la periferie sau chiar din rural să le aducă la un standard corespunzător, pentru a nu-i mai determina pe părinți să facă gesturile acestea. Dacă ar fi dotate cu tot ce trebuie, dacă ar fi cadre didactice pregătite, nu ar mai fi această problemă”, a declarat Dan Cernat, președintele Asociației Părinților Constanța.



Proiectul noii legi a Educației propune ca școlile să îi primească pe elevii care au domiciliul permanent în circumscripția arondată și numai dacă rămân locuri să fie acceptați cei cu viză de flotant. Limitarea accesului în școli cu viză de reședință este încă în dezbaterea Parlamentului.







Alina GÂJU



"Ca să te înscrii la școală trebuie să arăți că domiciliul este în zona perimetrală. Unii, și se pare că este o regulă, cel puțin asta am văzut eu în Constanța, eludează regula asta la anumite școli considerate bune şi își fac nenumărate vize de flotant pentru a-și putea înscrie copiii la școală. Dimineața și la prânz, într-un oraș deja aglomerat, circulația și ambuteiajul cresc cu 30% din motivul ăsta. Și am observat lucrul acesta și am cerut poliției să facă o analiză în sensul ăsta”, a declarat primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.