Ignorat de autorități, Spitalul CF Port supraviețuiește. "Nu beneficiem de facilități din nicio parte"

„Apele din oraş s-au transformat într-o adevărată Niagara, fix în dreptul spitalului”



Între timp, continuă lucrările de modernizare la clădirea de pe bulevardul 1 Mai, conform prevederilor din planul de conformare la autorizaţia sanitară. Pe scurt, sunt eficientizate spaţiile medicale de cazare, se formatează circuitele funcţionale şi sunt create spaţii noi, cu noi compartimentări de PVC, termopan. Altfel spus, continuă reabilitarea la nivelul întregului spital, pentru că aceste modernizări se desfăşoară la majoritatea nivelelor, mai puţin la demisol, unde este zonă tehnică.



Menţionăm că, în acest moment, clădirea de pe bulevardul 1 Mai are o capacitate de 103 paturi şi dorinţa managerului este aceea de a creşte numărul de paturi, atât cele de spitalizare de zi, cât şi cele de pe secţii. Cu alte cuvinte, urmează ca în structura spitalului să apară pe secţiile clinice din această clădire noi compartimente.



„La ora actuală, pe secţia de Medicină Internă, avem compartiment de gastroenterologie, de oncologie, reumatologie. Cu prilejul acestor modernizări vor apărea şi alte compartimente: pneumologie, diabet zaharat, nefrologie. În plus, din donaţii avem cinci aparate de dializă cardioprotectivă din Austria şi intenţionăm să le utilizăm în beneficiul pacienţilor din oraş şi judeţ. Toate acestea în condiţiile în care, la nivelul judeţului, paturile de spitalizare în specializarea diabet, nefrologie, pneumologie sunt, în continuare, insuficiente. Referitor la dializă, sperăm ca aceasta să poată fi efectuată cu începutul anului 2025. Între timp, avem nevoie de încă un medic nefrolog, de încă un medic pe ATI. În plus, intenţionăm, în baza memorandumului depus și semnat de Guvernul României pentru posturi vacante, să organizăm, în continuare, concursuri, pe măsura bugetului alocat fondurilor de salarii”, a adăugat dr. Botezatu.







De asemenea, la nivelul secţiei de Neurologie de pe bulevardul 1 Mai se vor crea un compartiment de recuperare neuro-psihomotorie şi un altul de psihiatrie de legătură.



În port, în schimb, în prezent, sunt finalizate lucrările de la demisol, din sectorul de nord. „La penultima furtună cu ploaie torenţială din Constanţa, toate apele din oraş s-au transformat într-o adevărată Niagara, fix în dreptul spitalului. Totuşi, nu am avut probleme”, a afirmat aceasta.







Întrebată despre fondurile ce le-au fost alocate în ultimii doi ani, dr. Iuliana Botezatu ne-a spus că acestea au fost asigurate astfel: prin bugetul de stat, de la Ministerul Transporturilor- 200.000 de lei, în 2023 şi tot atât, în 2024. În rest, din venituri proprii, anul trecut s-au asigurat lucrări de investiţii şi reparaţii de 2,8 milioane de lei, inclusiv aparatură medicală. „La nivelul anului curent, cred că vom ajunge la suma de patru milioane de lei, din venituri proprii”, a încheiat managerul.





La ora actuală, Spitalul CF Port are în administrare trei locații: una pe bulevardul 1 Mai nr. 5 - 7, sediul de la Poarta 2, din port, și ambulatoriul integrat de pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 35 - 37, care dispune de numeroase cabinete din diverse specialități medicale și alte servicii conexe actului medical. Deci, de spaţii dispune, Slavă Domnului! Nu aceasta este problema!Principalele probleme ale unităţii sanitare sunt legate, de fapt, de necesitatea unei finanţări, pentru că, susţine managerul acesteia, dr. Iuliana Botezatu, un spital nu are doar cheltuieli cu salariile, are şi cheltuieli cu utilităţile, iar pe partea aceasta nu au fost niciodată finanţaţi. „În ceea ce priveşte utilitățile, acestea pot atinge iarna nişte cote alarmante, din punct de vedere financiar, şi, având trei pavilioane, nu avem cum să facem economii, trebuie să asigurăm un confort termic minim bolnavilor. Mai mult decât atât, nu avem autonomie energetică şi nici termică. Ca atare, fiind dependenţi de un sistem de facturare, putem să beneficiem doar de nişte facilităţi care s-au acordă spitalelor şi care sper să se menţină şi anul acesta. Mă refer la tariful pe KW pentru unităţile sanitare, şi nu numai. În rest, nu beneficiem de facilităţi, din nicio parte. Nu mai spun că preţul la toate materialele sanitare, consumabile s-a scumpit. Totuşi, chiar dacă nu avem cheltuieli spectaculoase la acest capitol şi încercăm să gestionăm situaţia, fără lipsuri şi fără exagerare, pot să vă spun că nu este uşor. În plus, avem aparatură nouă. Ca urmare, este nevoie de contracte de mentenanţă la aparatura care deja a depăşit garanţia de 24 de luni, şi toate acestea adunate cresc substanţial cheltuielile. De exemplu, pentru primul trimestru din acest an, suma de plată, pentru toate cele trei corpuri de clădire, a ajuns la un milion de lei. Nu sunt îngrozită de ceea ce va urma în sezonul rece, dar îmi ridic mari semne de întrebare. Sper, totuşi, că vom rezista şi că ne vom descurca din venituri proprii. Anul trecut, am recurs şi la nişte eşalonări şi am reuşit să rezolvăm cu furnizorii şi această problemă. De asemenea, sper că vom avea posibilitatea să beneficiem de nişte contracte de finanţare şi din partea autorităţilor locale şi judeţene, aşa cum ar fi firesc şi cum niciodată nu s-a întâmplat în istoria acestui spital. Ar fi momentul să intrăm şi noi în rândul lumii, pentru că şi noi suntem ai Constanţei şi deservim populaţia acestui municipiu, a judeţului şi chiar a întregii regiuni”, a declarat directorul spitalului, pentru „Cuget liber”.