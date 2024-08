Investiţii pentru pacienţi. Policlinica CF Port inaugurează spitalizarea de zi

„La acest moment, toată clădirea a fost renovată. Noi am făcut acolo o serie de lucrări extinse, legate de drenaje, de ape freatice, în exteriorul clădirii, hidroizolaţii, interne-externe, am reabilitat sistemul de colectare a apelor uzate, toate conexiunile cu exteriorul clădirii, referitor la instalaţiile principale. Deci, de anul trecut, am rezolvat tot. Au fost peste tot lucrări extinse, legate de conexiunile la generator, la prosectură, la staţia de oxigen, alimentarea cu electricitate etc. În prezent, serviciile şi calitatea cazării, a hranei, tratamentului sunt la cele mai înalte standarde, comparativ cu cele ale altor spitale din Germania, Turcia, Austria, unde românii au obiceiul, uneori, să apeleze. Încă din 2019, de când sunt manager, ne dorim ca spitalul nostru să devină o unitate sanitară etalon, fiind spital clinic, şi să facă diferenţa, cu adevărat, între celelalte spitale şi reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, unde continuăm să activăm”, a declarat managerul spitalului, dr. Iuliana Botezatu, pentru „Cuget Liber”.











Directorul a precizat că, în anii trecuţi, clădirea din port dispunea de 63 de locuri, acum au 67 de locuri, cu spitalizarea de zi şi cea continuă, de la Chirurgie şi ATI. În plus, se are în vedere suplimentarea numărului de paturi pe secţia de terapie intensivă, pentru că spaţiul permite acest lucru. „Multe spaţii erau inutilizabile, pentru că erau improprii desfăşurării oricărei activităţi, dar acum totul este renovat. De asemenea, ne propunem să suplimentăm numărul de paturi de spitalizare de zi. Am mai încercat acest lucru şi anul trecut, dar nu am reuşit, din cauza condiţiilor şi reglementărilor în vigoare. Ne referim la sectorul de spitalizare de zi, din ambulatoriul integrat, de pe I. C. Brătianu, care va fi inaugurat în cursul zilei de vineri, 2 august”, a completat dr. Botezatu. Aceasta a adăugat, însă, că până acum au reabilitat cât de mult au putut, dar că au nevoie, în continuare, de investiţii, dar şi de personal medical, în special infirmiere şi asistente.





Spitalul Căi Ferate continuă să investească în confortul pacienţilor. Astfel, imediat după inaugurarea ce va avea loc în cursul zilei de vineri, 2 august, constănţenii vor putea fi consultaţi, diagnosticaţi, monitorizaţi şi trataţi în aceste cabinete. În plus, ei vor beneficia de consultaţii interdisciplinare, dacă este cazul. Tot în această perioadă, la clădirea din port se finalizează lucrările de la demisol, în sectorul de nord, acolo unde sunt locaţiile punctului de lucru pentru laboratorul de analize medicale. Toate acestea în condiţiile în care, în clădirea din port, va exista, de acum înainte, un laborator, pentru a putea operaţionaliza rezultatele bolnavilor internaţi pe Anestezie Terapie Intensivă, Chirurgie şi nu numai.