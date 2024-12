Spitalul CF Port, luat la puricat de Ministerul Transporturilor. Rămâne fără director?

„Ni s-au cerut acte care să ateste calificarea angajaţilor, dacă sunt competenţi, dacă există pontaje etc. De mine s-au legat că am participat la un concurs anul trecut, în decembrie, pentru un post de medic de familie în cadrul compartimentului «Transport pacienţi», care s-a organizat absolut legal. Nu este nicăieri interzis să participi la un concurs de medic. Dimpotrivă, în legislaţie este stipulat clar că managerul poate desfăşura activitate medicală în spitalul pe care îl conduce. Ce pot să vă spun este că suntem foarte tulburaţi de acest demers, mai ales la sfârşit de an. Noi trebuie să avem, acum, alte priorităţi, să ne încheiem situaţiile financiar-contabile, documentele să fie actualizate şi să deschidem situaţiile financiare pentru anul 2025. Nu ne dorim să rămânem paralizaţi şi în iminenţa de a se bloca serverele, pentru că nu putem face nici măcar prelungirea de certificat digital. Dacă expiră, nu o să mai avem ce raporta”, a declarat pentru „Cuget liber”, managerul.











Directorul a mai spus că ei îi expiră contractul de manager şi este posibil ca Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa să aibă un nou manager. Dr. Iuliana Botezatu a adăugat că din luna iunie 2024 a fost numită interimar, asta după ce, în decembrie, i-a expirat contractul şi a funcţionat cu două acte adiţionale de prelungire, câte trei luni fiecare, conform legii, până în iunie, când a continuat ca interimar.



Situaţie tensionată în rândul angajaţilor. Unii salariați şi-ar fi cerut transferul



„De doi ani şi jumătate, reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor este pe cale de a fi predată şi, ca atare, foarte rar s-a întâmplat în tot acest timp să fie organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, care, evident, să fie urmate de un contract de management sau de administrare pentru director sau director economic sau medical. Cei mai mulți au fost numiţi interimar. Toată lumea este de acord că ce se întâmplă la noi este o veste proastă, iar situaţia este destul de tensionată. Pe de altă parte, există şi această variantă, de a fi numit un manager interimar, fie eu sau altcineva. Trebuie să subliniez că eu



mi-am făcut datoria şi am sesizat ministerul cu 30 de zile în urmă. Am cerut să se pronunţe asupra numirii. Mai mult decât atât, acum stăm fără director economic, întrucât şi acestuia i-a expirat contractul săptămâna aceasta. Deci, suntem fără director economic”, a precizat dr. Iuliana Botezatu.











Întrebată care sunt realizările din ultimii ani de funcţionare ai Spitalului CF Port, ea a declarat următoarele: „Cea mai importantă realizare a mea este faptul că am scos spitalul din marasmul în care l-am găsit, din toate punctele de vedere. Era dărâmat, impropriu funcţionării unui spital sau unei policlinici şi oamenii îşi căutau deja de lucru în alte părţi, când am venit. Acum, este modernizat, are dotări şi să nu uităm că în ultimii doi ani am făcut investiţii de peste 2,2 milioane de lei, constând în modernizări, reparaţii şi achiziţii de aparatură, numai din venituri proprii, pentru că nu am avut susţinere de la bugetul de stat pe investiţii. Cu toate acestea, mă gândesc serios să nu mai rămân director, în aceste condiţii, câtă vreme eu consider că cel puţin la nivelul acestei ţări am reuşit să renovez integral un spital, cu toate instalaţiile noi în el. Eu nu îmi amintesc ca cineva din ţară să fi reuşit în ultimii 35 de ani o reparaţie capitală. În prezent, tot din venituri proprii am reuşit să modernizăm radical şi integral şi demisolul, dar în condiţiile actuale, voi lăsa altcuiva onoarea să facă inaugurarea acestui spaţiu şi, bineînţeles, să continue proiectele pe care le avem în derulare, de modernizare a anumitor compartimente. Să nu uităm că a trebuit să modernizez 8.300 mp, suprafaţă utilă, cu un strop de bani. În plus, avem o situaţie deosebită şi extrem de importantă de coordonat, pe viitor, ca instituţie, şi anume, PNRR-ul pe care l-am câştigat, în valoare de aproximativ 5,9 milioane de lei pentru digitalizare. La acest moment, o parte dintre angajaţi şi-au cerut transferul la alte unităţi sanitare şi şi-au depus demisia”.











O petiţie online trimisă Ministerului Transporturilor, în cursul acestei luni, de unii angajaţi ai spitalului i-a dat peste cap pe toţi salariaţii. Această petiţie, a precizat directorul instituţiei, dr. Iuliana Botezatu, s-a soldat cu verificări din partea Corpului de Control al Ministerului Transporturilor. Cu această ocazie, le-au fost solicitate o serie de documente şi a rămas ca în perioada următoare să li se comunice concluziile.