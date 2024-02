Klaus Iohannis: „Este important ca Europa să rămână unită”

Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, că este important ca Europa să rămână unită, în ciuda dificultăţilor cu care se confruntă, şi să continue să furnizeze ajutorul de care Ucraina are nevoie.El a transmis un mesaj la un eveniment organizat, la Gara de Nord, pentru a marca doi ani de răspuns al României la situaţia refugiaţilor din Ucraina.„Mâine se vor împlini doi ani de la declanşarea celei mai mari invazii militare din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, o acţiune nejustificată şi ilegală a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, cu implicaţii majore asupra securităţii şi a stabilităţii întregii regiuni. Aceşti doi ani au fost marcaţi de suferinţe inimaginabile, de pierderi de vieţi omeneşti, de dramele a milioane de oameni care au fost nevoiţi să îşi abandoneze casele şi să se despartă de familii, de masacre teribile, de distrugeri ireparabile ale caselor, clădirilor, monumentelor şi infrastructurii, toate lăsând în urmă o durere imensă”, a afirmat Iohannis, în mesajul prezentat de Cătălina Galer, consilier de stat la Departamentul Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă al Administraţiei Prezidenţiale.Şeful statului a menţionat că locul în care are loc evenimentul, Gara de Nord, are o încărcătură emoţională profundă, fiind un simbol al siguranţei şi al speranţei pentru cei care au fost forţaţi să-şi abandoneze ţara şi vieţile pe care le cunoşteau.