LIVE TEXT. Conferință de presă la USR Constanța. Iată ce se discută

În aceste momente, la sediul USR-PLUS are loc o conferință de presă la care participă președintele USR, Dumitru Caragheorghe, senatorul Remus Negoi, deputatul Cristina Rizea si deputatul Stelian Ion. Tuse discuta pe tema construcțiilor de pe plaja virgina de la Corbu.







Stelian Ion a ținut sa vorbească la începutul conferinței despre ceea ce se întâmplă în Ucraina.







"Vreau să condamn ferm agresiunea Rusiei față de Ucraina. Este un moment negru. Din pacate după ce aproape că am depășit pandemia, iată dam peste un rau cel puțin la fel de mare. Este foarte important sa ne exprimăm si sa condamnam ferm. Daca nu spunem lucrurilor pe nume, raul perpetuează. În momentul în care nu pui preț pe viețile oamenilor, arunci în aer o lume întreaga. Nu aveam nevoie de asa ceva"







Stelian Ion: "Ati văzut demersurile pe care le am avut pe speță lucrărilor de la Corbu. Lucrurile sunt complicate. În 2004, prin niște acte ale consiliului local Corbu au fost acaparate niste zone de plaja. Vom analiza totul foarte atent în ce măsură este posibila reîntoarcerea in proprietatea statului a acelor parcele de teren"

Cristina Rizea: "Speta Corbu poate fi catalogata un mare tun imobiliar. Ceea ce se intampla acolo nu este deloc în regula. Trebuie sa vedem cum s au obținut avizele. Am luat legătura cu Green Peace pentru a găsi impreuna cele mai bune soluții. Am solicitat de la ABADL acel studiu geologic de delimitare a falezelor. Ei au refuzat sa ne pună la dispoziție studiul. M am adresat Tribunalului Constanta si chiar astăzi am obținut un răspuns pozitiv"







Remus Negoi: "Este foarte important să punem cea mai mare presiune asupra celor care construiesc la Corbu. Este un dezastru imobiliar. Salut faptul ca domnul prefect a atacat în contencios administrativ toate avizele obținute pentru a se construi pe plaja Corbu. Inițiativa se refera la direcționarea sumelor care deja se colectează pentru monumentele istorice. O a doua initiativa pe care am depus o in 25 decembrie anul trecut este cea care face referire la acel însemn care ar trebui sa existe pe firmele realizate in perioada comunistă"

Stelian Ion: "La Corbu sunt foarte multe reguli care trebuie respectate. Toate acele autorizații nu ar fi fost luate fără niște ștampile puse de niște oameni de specialitate. Am văzut de atâtea ori ștampile demontate în instanță, așa încât vom analiza foarte atent și prin prisma unor alte opinii ale specialiștilor. În funcție de gravitatea situației vom face toate demersurile"Dumitru Caragheorghe: Vrem să preîntâmpinăm ca ceea ce se întâmplă la Corbu să nu se întâmple și în alte zone. Pe plaja Vadu ar putea sa apară astfel de construcții. Nu vrem asta"Stelian Ion: "Cred că avem multe ocazii și din păcate am avut ocazii în care am criticat anumite decizii ale lui Chițac. Astăzi nu am să o fac. Astăzi, mesajul pe care vreau să îl transmit, este unul de solidaritate și de a ne organiza pentru a face față valului de refugiați care este posibil să ne afecteze și pe noi"