LIVETEXT. Eveniment important la Neptun! "Nucleul discuțiilor, legat de un nou pachet de măsuri pe energie, transport sau măsuri sociale"

Mihai Tudose: "Apare noțiunea de preț de referință calculat cu ajutorul unei formule. Are ca baza recunoașterea unor investiții si o cotă de profit. Ceea ce depășește această investiție va întra într-un fond de rezervă. Spitale, cămine, tot ce înseamnă zona socială vor fi acoperite. Avem investiții pentru ele. Vor fi prevăzute taxe pentru nerespectarea unor termene. Astăzi, tot ce înseamnă lanț între producător și consumatorul final are întârzieri de 5 luni. Obligativitatea este aceea de a face contracte cu cei care înmagazinează. Față de ceea ce se întâmplă astăzi, taxa de solidaritate va fi recuperată."







Sorin Grindeanu: "Ne-am reunit pentru a stabili viziunea noastră şi politicile noastre pentru viitorul României în aceste momente pe care noi le consideram dificile. Nucleul discuțiilor noastre a fost legat de un nou pachet de masuri pe energie, transport sau sociale. Avem această conferinţă pe două dintre aceste sectoare. Pe transport și pe energie. Vreau să vă spun că în viziunea noastră sectorul transporturilor contribuie la ieșirea din această situație dificilă. Toate măsurile pe care le vom lua sunt corelate cu șantierele de infrastructură mare. Prin transpunerea acestor proiecte se realizează liantul dintre investiţii şi oameni pentru a creşte nivelul de trai al românilor în fiecare regiune a tarii. Noi construim aceste politici încă de la preluarea mandatului. De la începutul anului și până acum avem 332 de kilometri de autostrada în licitație. Pe tot parcursul anului trecut s-au lansat 70 de km. În aceasta perioadă foarte mulți dintre voi mi-ati transmis să depășim această etapă. Nu putem să construim km de autostradă sau de cale ferată dacă nu aveam contracte. În construcție sunt 207 km de autostradă astazi."







Sorin Grindeanu: "În acest moment sunt peste 250 de km de cale ferată în curs de modernizare. Alți 162 de km vor întra în execuție. Iar 166 de km vor fi de asemenea construiți. Amintesc de cei 400 de km de cale ferată care au intrat în faza de licitație. Ajungem undeva la 1000 de km de cale ferată. De la începutul anului și până la 1 august la Ministerul Transporturilor s-au semnat contracte de 4, 7 miliarde de euro. Cel mai bun an în istorie a fost în urmă cu 3 ani, când au fost 2 miliarde de euro. Până la finalul anului vom depăși suma de 8 miliarde. Vrem dezvoltarea infrastructurii rutiere în Moldova. Săptămâna trecută am mers pe secțiunea Ploiești-Buzău acolo unde a fost dat ordinul de începere. În maxim o săptămână voi semna contractele pentru încă 2 loturi pe Buzău-Focsani.



Vreau să spun câteva lucruri despre infrastructura feroviară din Constanța. Guvernul a acordat 200 de milioane de lei pentru investiții la această cale ferată din Portul Constanța. Este esențial ca Portul să își folosească întreaga capacitate pe care o are. În acest moment nu seîntâmplă acest lucru"







Sorin Grindeanu: "Varianta Techirghiol a depășit toate acele puncte care au născut discuții. Că vorbim de canal, că vorbim de Cumpăna, vă anunț că au fost depășite toate aceste etape și se intră în procedurile normale. Singurul ministru de după Revoluție care a avut mandat întreg a fost Miron Mitrea. Prea puțini dintre miniștrii Transporturilor au ajuns să lanseze un proiect și să apuce să îl finalizeze. Exista finanțare europeană pe varianta Techirghiol. Se intră în toate procedurile legate de proiectare și apoi de licitație"



Sorin Grindeanu: "Există diverse forme în țările care au infrastructură rutieră dezvoltată de a se lua taxe. Dacă mergi în Ungaria plătești. Dacă mergi în Italia, iar plătești. România nu are o asemenea infrastructură. Această taxă de la podul Cernavodă aduce venituri importante pentru noi. Nu mi-ar displăcea eliminarea acestei taxe. Eu nu pot să privez CNAIR de 30 și ceva de milioane. Astept propuneri de la colegii de alianță."