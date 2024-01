Marcel Ciolacu: „Alocăm 72 de milioane de euro crescătorilor de animale”

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat joi, în debutul şedinţei de guvern, că un sprijin în valoare totală de 72 de milioane de euro va fi alocat crescătorilor de animale. De asemenea, Executivul va analiza actualizarea subvenţiei pentru motorina folosită în agricultură în 2024.„Adoptăm noi acte normative în sprijinul fermierilor, stabilite împreună cu aceştia. După sprijinul de 100 de euro/hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectaţi grav de războiul din Ucraina, venim cu o schemă similară pentru crescătorii de animale. Acordăm 100 de euro/animal pentru crescătorii de vite de carne şi bivoliţe, plus sume proporţionale şi crescătorilor de porci şi păsări. Sunt bani necesari pentru a compensa creşterea preţurilor la furaje, combustibil, utilităţi şi forţa de muncă. În total, alocăm 72 de milioane de euro crescătorilor de animale şi îi asigur pe fermierii români că vom continua să îi susţinem, iar Ministrul Agriculturii are încă multe proiecte în acest sens”, a spus Marcel Ciolacu.El a mai precizat că fermierii ar putea primi, în total, o subvenţie de 25% din costul cu motorina folosită în lucrările agricole.„Vom analiza azi şi actualizarea subvenţiei pentru motorina folosită în agricultură în 2024. În acest an vom ajunge la valoarea maximă posibilă, adică 2 lei/litru. Asta înseamnă că fermierii vor primi în total, ca subvenţie, 25% din costul cu motorina folosită în lucrările agricole”, a spus Ciolacu.