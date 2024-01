Premierul Ciolacu a discutat cu primarii de municipii. Edilii solicită o compensare a banilor redirecţionaţi din impozitul pe venit

Premierul Marcel Ciolacu a avut o întâlnire joi, în format online, cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), care au solicitat un mecanism de compensare a efectelor deciziei Curţii Constituţionale privind măsura de redirecţionare a banilor încasaţi din impozite locale, informează un comunicat al Guvernului.







"Consultările s-au axat asupra modului în care Guvernul poate susţine, în continuare, activitatea autorităţilor locale, precum şi finanţarea proiectelor de dezvoltare derulate de acestea cu fonduri accesate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Programul 'Anghel Saligny' şi prin Planul Naţional de Investiţii. Şeful Executivului şi ceilalţi reprezentanţi ai Guvernului au evaluat propunerile venite din partea Asociaţiei Municipiilor din România, care au solicitat, până la jumătatea lunii februarie, când este prevăzută închiderea execuţiei bugetare la nivelul administraţiilor locale, un mecanism de compensare a efectelor deciziei Curţii Constituţionale privind măsura de redirecţionare a banilor încasaţi din impozite locale", informează Biroul de presă al Executivului.







Prim-ministrul a solicitat Asociaţiei Municipiilor din România o listă cu problemele considerate prioritare, urmând ca în baza acesteia, în perioada imediat următoare, să fie analizate măsurile necesare şi sursele de finanţare, menţionează sursa citată, preluată de Agerpres.







"Dorinţa Guvernului este ca oportunităţile de finanţare prin fonduri europene şi prin programe naţionale să poată fi valorificate în continuare prin investiţii, iar continuarea proiectelor asumate este esenţială în acest sens", a dat asigurări premierul Marcel Ciolacu.







La discuţiile au participat, de asemenea, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Adrian Veştea, şi şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Alexandru-Mihai Ghigiu.







Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara recent că a primit numeroase semnale de panică din rândul primarilor din ţară în legătură cu bugetul anului 2024, aceştia fiind nemulţumiţi de trecerea la Guvern a impozitului pe venit.







"Sunt probleme uriaşe. Colegii au primit cifrele pentru acest an şi astăzi m-au sunat foarte mulţi primari spunând că urmează un an dezastruos, fiindcă, după foarte mulţi ani, Guvernul a luat următoarea decizie: impozitul pe venit nu ajunge sută la sută la autorităţile locale aşa cum am reuşit după foarte multe discuţii, chiar din 2017, să realizăm acest deziderat, adică tot ce înseamnă impozit pe venit să rămână la autorităţile locale, cum este şi normal", explica liderul UDMR.