Premierul Marcel Ciolacu: De vineri începe plata pensiilor majorate cu 13,8%

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, la începutul şedinţei de Guvern, că de vineri începe plata pensiilor majorate cu 13,8%."Chiar dacă avem în faţă un an electoral deosebit de important, mi-aş dori să nu promitem nimic din ceea ce nu putem să îndeplinim. Trebuie să continuăm să punem România şi românii pe primul loc în toate deciziile noastre. Primul angajament din acest an va fi către pensionari. De mâine va începe plata pensiilor majorate cu 13,8%. De asemenea, pentru cei care încasează pensia în card, acest lucru se va întâmpla în zilele următoare", a declarat premierul Ciolacu.El a adăugat că este prima majorare a pensiilor din acest an, iar din luna septembrie urmează recalcularea, "care va face dreptate pentru milioane de pensionari".