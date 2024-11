Marcel Ciolacu: „Am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent”

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a votat duminică dimineața, la o secție de vot din București.„Am votat pentru cât mai multe victorii ale românilor și României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile”, a spus Marcel Ciolacu.Ciolacu a precizat că a votat „pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent și pentru o Românie a cărui președinte să muncească pentru țară și pentru poporul său”.Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume. Am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent și, nu în ultimul rând, am votat pentru o Românie a cărui președinte să muncească pentru țară și pentru poporul său. Am votat pentru cât mai multe victorii ale românilor și României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile, aderarea completă la spațiul Schengen, am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru și o echitate socială și de asemenea, nu în ultimul rând, pentru pace. Cu toții ne dorim un trai mai bun și cu toții ne dorim să fim cum suntem noi, românii, și sunt ferm convins că după această campanie electorală așa vom fi”, a precizat premierul după ce a votat.