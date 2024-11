Nicolae Ciucă: „Am votat pentru prosperitate, securitate și democrație”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, candidat la prezidenţiale, a votat duminică dimineaţa "pentru securitate, prosperitate şi democraţie"."Este într-adevăr o zi importantă pentru România, este o zi în care eu, personal, am votat pentru prosperitate, securitate şi democraţie. Este o zi în care îmi pun speranţa că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decenţa şi pregătirea necesară să poată să gestioneze tot ceea ce ţine de responsabilităţile acestei funcţii. Am votat util pentru acel candidat care poate să reprezinte toate aceste valori ale democraţiei româneşti. Sper ca astăzi să vină la vot cât mai mulţi români, pentru că este vorba despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noştri", a declarat Nicolae Ciucă.Liderul PNL a venit la vot împreună cu soţia sa. El şi-a exercitat dreptul constituţional la o secţie de votare organizată la Grădiniţa nr. 3 din satul Dumbrăveni, judeţul Ilfov.