Marcel Ciolacu: „Urmează să o sun pe Elena Lasconi pentru a începe un dialog”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că urmează să o sune pe președinta USR, Elena Lasconi, să înceapă un dialog, într-un moment complicat prin care trece nu doar România, ci întreaga Europă.El a adăugat că este exclusă înlocuirea candidatului unic PSD - PNL - UDMR la prezidențiale.„Eu cred că trecem printr-un moment complicat. Dar nu trece numai România, trece întreaga Europa. Și am spus și imediat după alegeri, am spus-o și aseară și am să o spun și astăzi: cred că toate forțele democratice, în acest moment, trebuie să se strângă în jurul unui candidat unic, astfel încât să nu mai existe nicio crăpătură că am putea porni și noi, și românii, și România, într-o direcție greșită. Și cred în acest proiect politic. Urmează să o sun pe doamna președintă Lasconi și să începem acest dialog. Cu adevărat, în acest moment, coaliția de guvernare are un candidat asumat, trecut prin toate forurile statutare ale partidelor care îl susțin. Deci este exclusă înlocuirea de candidat unic a domnului Crin Antonescu”, a declarat Ciolacu, la Parlament.