Ministrul Muncii face marele anunț pentru români: când vor fi majorate pensiile

Întrebat când va putea avea loc următoarea majorare, ministrul a răspuns: „Este o perioadă foarte grea și chiar și fără această perioadă am spus tot timpul că pensile în România sunt mici, de aceea nu am înțeles niciodată de ce această încorsetare în PNNR, într-un procent anume din PIB. Cu siguranță că avem nevoie de această majorare, am avut o majorare la început de an, am avut aceste pachete sociae successive și lucrăm acum să căutăm soluții pentru încă o majorare, poate în acest an, dar este o decizie extrem de serioasă. Nu aș vrea să dau o speranță seniorilor acestei țări , pe care ulterior să nu o putem îndeplini și să dezamăgim”.Întrebat cu cât ar putea crește impozitul veniturilor bugetarilor care depășesc indemnizația președintelui, Marius Budăi a precziat: „Nu avem acum o creștere a impozitelor, totul a plecat în primă discuție de la o simulare și la asta se lucrează în acest moment”., potrivit Realitatea.net