Nicolae Ciucă: "PNL şi PSD au şanse să îşi ducă candidaţii în turul 2 la prezidenţiale"

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, joi, că PNL şi PSD au toate şansele pentru a-şi duce candidaţii la prezidenţiale în turul al doilea, menţionând că nu s-a întâmplat până acum ca vreun independent să câştige alegerile şi că principalul său contracandidat este Marcel Ciolacu."Dacă ne uităm la poza politică, puteţi să vedem că cele două partide mainstream - PNL şi PSD - au toate şansele să îşi ducă fiecare candidatul în turul al doilea. Sigur că nici unul dintre candidaţi nu vine de niciunde şi fiecare are un istoric, fiecare are propria experienţă şi fiecare are propriile argumente şi mesaje care sunt îndreptate către electorat", a declarat Nicolae Ciucă la Antena 3.El a spus că Elena Lasconi şi Mircea Geoană nu sunt nou veniţi în politică."Acum există această nouă tendinţă prin care să se spună că sunt nou veniţi în viaţa politică. Nu este chiar aşa, pentru că dumnealor au o anume activitate. Sigur, doamna Lasconi a fost candidat al USR şi a condus primăria oraşului Câmpulung Muscel, domnul Mircea Geoană vine după o perioadă în care a fost secretar adjunct NATO, dar înainte de această poziţie, domnia sa a activat ca un diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, a condus Partidul Social Democrat pentru cinci ani de zile. Deci, dacă stăm să privim la toate aceste elemente de detaliu, vedem că fiecare dintre noi, candidaţii, avem backgroundul nostru, avem atribuţiile noastre", a adăugat Ciucă.Ciucă a menţionat că nu s-a întâmplat până acum ca vreun independent să câştige alegerile."Şi de aici cred foarte mult în ceea ce înseamnă organizarea, mobilizarea partidelor astfel încât să poată să vină şi să sprijine aceste candidaturi. Ştiţi care este chestiunea? Nu s-a întâmplat până acum ca vreun independent să câştige alegerile. Este nevoie de o structură foarte bine organizată, este nevoie de tot ceea ce reprezintă filialele şi organizaţiile fiecărui partid în teritoriul pentru a putea să existe mobilizarea şi livrarea de mesaje către oameni, pentru a putea să susţină fiecare candidat", a subliniat liderul PNL.