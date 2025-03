Nicușor Dan: "Constanța are un potențial pe care îl valorifică la jumătate. Am văzut problemele de corupție din Port. Constanța are un potențial agricol pe care nu îl valorifică pentru că depinde de climă și nu investește în sisteme de irigații. Interacțiunea cu autoritățile este la fel de deficitară ca în toată România. Față de aceste probleme soluțiile sunt evident de presiune pe întărirea statului și funcționarea instituțiilor pentru cetățeni. Campania electorală este foarte puțin ideilogică. Nu există decât 3 mari opțiuni. Este Rusia, este ceea ce a fost până acum și a treia este să schimbăm ceva. Un element care face această campanie atipică este faptul că aceasta neîncredere în clasa politică face ca voluntarii să fie foarte importanți. Voluntarii care sunt mai entuziaști vor fi decisivi. Am strâns 2 milioane de lei de la peste 6 mii de oameni și avem mulți voluntari."







Nicușor Dan: "Eu cred că este posibilă o sudare între suveraniști și occidentali. Nu trebuie să ajungem până acolo unde dacă tu ai o opinie și altcineva nu e de acord să îți spună că ești trădător. Online-ul este tot mai important. O parte importantă din banii pe care i-am strâns o să meargă către online în campanie."

În aceste momente, la restaurantul Colonadelor din Constanța, candidatul independent la alegerile prezidențiale din data de 4 mai, Nicusor Dan, are o întâlnire cu voluntarii campaniei sale. Alături de acesta se mai află Ludovic Orban și Eugen Tomac, printre alții.