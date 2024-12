Parlamentarii din Constanţa, despre viitoarea coaliţie de la guvernare. Iată ce spun PNL şi USR

PSD, USR, PNL, UDMR și grupul minorităților au convenit să participe împreună la constituirea unui guvern și a unei majorități parlamentare pro-europene. Programul de guvernare urmează să fie discutat într-o comisie comună. În ce privește alegerile prezidențiale, în comunicatul partidelor care au participat la discuții se vorbeşte despre susținerea unui posibil candidat comun.Deputatul PNL din Constanţa, Marian Cruşoveanu spune că această alianţă se poate concretiza doar dacă se vor integra unele elemente cheie în programul de guvernare.„Formarea unei majorități pro-europene în Parlamentul României, care să susțină o viitoare coaliție de guvernare, poate deveni viabilă doar prin integrarea unor elemente cheie în programul de guvernare pentru perioada 2024-2028. În acest context, subliniez următoarele priorități. Vorbesc despre asigurarea stabilității economice, prin reforme structurale ale statului și ale clasei politice, recâștigarea încrederii cetățenilor în valorile democratice şi accelerarea ritmului actual al investițiilor, esențiale pentru dezvoltare.Am menționat, în repetate rânduri, că respectul față de cetățeni și față de cei care contribuie la bugetul de stat înseamnă investiții masive, dezvoltarea sistemului public, eficientizarea administrației și reducerea birocrației și a cheltuielilor nejustificate.Din perspectiva județului nostru, aflat la o importantă intersecție de interese strategice, pragmatismul impune o colaborare mai strânsă pentru realizarea proiectelor majore de investiții. Această majoritate parlamentară ar putea fi exact soluția pe care o preconizam acum patru ani. Votul exprimat la alegerile parlamentare a transmis un mesaj clar: românii doresc reforme, soluții și rezultate concrete. Totuși, înainte de a discuta despre un viitor candidat la alegerile prezidențiale, trebuie să trecem cu succes testul formării unui guvern stabil. Altfel, există riscul să repetăm greșelile trecutului, ceea ce nu ne putem permite”, a transmis Marian Cruşoveanu.„România are nevoie de un Guvern responsabil”Totodată, senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, spune că România are nevoie de un guvern responsabil. În acelaşi timp, acesta a explicat că dacă viitorul guvern nu îşi va asuma anumite reforme responsabile, USR nu va intra la guvernare.„Până la a stabili ce candidat unic va fi la prezidențiale, avem nevoie de un guvern responsabil. USR va intra într-un guvern care își asumă reforme importante sau nu va intra deloc. Au început negocieri între partidele pro-europene nu numai pentru formarea unui guvern, ci mai ales pentru stabilirea unor reforme reale. Și aici nu mai e vorba de USR, PNL sau PSD, e vorba de direcția pe care o va urma România, spre vest sau spre estul înghețat? Toți politicienii care se declară pro-europeni trebuie să înțeleagă, în ceasul al doisprezecelea, că toate reformele propuse trebuie urgent implementate. Și, cel mai important, românii trebuie să vadă că se implementează urgent cel puțin reformele propuse de USR.Ce vrem noi punctual pentru a intra la guvernare? Este simplu. Vrem reducerea cheltuielilor statului, mai puține ministere, agenții, inspectorate, cota unică, fără creșteri de taxe, eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, reducerea impozitării micilor întreprinzători, predictibilitate pentru mediul de afaceri, depolitizarea managementului spitalelor, reforma finanțării sistemului de sănătate, mai exact asigurări alternative prin Pilonul 2 de sănătate, 6% din PIB şi desființarea inspectoratelor școlare, masă caldă, magistrații pot ocupa funcții de conducere doar dacă au experiență de cel puțin 5 ani în instanța respectivă, reducerea termenelor pentru procese. În plus trebuie o anchetă serioasă referitor la ce s-a întâmplat în campania electorala, demisiile conducerilor serviciilor de informații și a lui Toni Greblă de la AEP şi reforma CCR”, a spus Remus Negoi.Din păcate, am încercat să luăm legătura şi cu un reprezentant al PSD Constanţa, în speţă, noul deputat Daniel Georgescu, care este şi vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene dar acesta nu a răspuns la telefon.