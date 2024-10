Partidul DREPT Constanţa a intrat în linie dreaptă! „Vrem să obţinem 5%!”

Partidul DREPT, filiala Constanţa, a ajuns miercuri la Biroul Electoral Judeţean, acolo unde a depus candidaturile pentru alegerile parlamentare din acest an. Încă de dimineaţă, liderul DREPT la Constanţa, Felicia Ovanesian, a ajuns încrezătoare la BEJ unde a depus dosarele alături de alţi membri ai partidului. Aceasta deschide lista la Camera Deputaţilor.„Vreau să facem diferenţa pe scena politică. Vrem să facem politică altfel şi să se simtă că facem lucrurile bine şi corect. Îmi pare rău, dar eu nu am discursurile domnului Felix Stroe care spune că face totul şi pentru cei care i-au votat şi pentru cei care nu i-au votat. Eu vreau să facem diferenţa. Simt că este nevoie de o construcţie politică nouă. Nici nu ştiu ce target mi-am propus că nu cred că ne-a mai rămas nimic după ce alte partide au zis că vor lua multe locuri de senatori sau deputaţi. A fost sinistru de greu să facem în câteva zile două liste complete. A trebuit să verificăm oamenii pentru că nu îi cunoşteam pe toţi dinainte. Fiecare a propus ce a propus şi niciunul dintre noi nu cunoştea candidaţii propuşi de ceilalţi. A fost un consens deplin, iar decizia s-a luat la nivel local. Nu am avut nicio influenţă de la centru. Nici măcar nu le-am transmis listele. Liderul Partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a zis că nu va interveni şi se ţine de cuvânt. Eu sper să reuşim să colaborăm şi să facem lucruri bune. Nu ai cum să ai anumite premoniţii şi să cunoşti oamenii înainte de a intra în contact cu aceştia. Sper să facem treabă bună. Eu cred că am convins o parte din cetăţeni să ne voteze. Sper că fiecare dintre membrii echipei are capacitatea de a convinge diferite persoane şi că împreună putem să facem lucruri bune. Nu ştiu ce fel de categorii de oameni ne vor vota. Nu am nici cea mai vagă idee ce categorii de oameni m-au votat la locale, de exemplu. Cred că au fost şi pensionari, dar şi tineri. Dorinţa mea este să obţinem măcar 5 la sută şi să avem un cuvânt de spus în Parlament”, a declarat Felicia Ovanesian.„Vom face echipă bună! Domnul Caragheorghe este mai ponderat, eu sunt mai impulsivă!La Senat, lista este deschisă de Dumitru Caragheorghe, fost membru USR Constanţa.„Cheia succesului o poate reprezenta faptul că suntem o alternativă la vot pentru constănţeni şi faptul că reprezentăm o platformă a independenţilor, a unor oameni care au ceva de spus pentru comunitate şi care la aceste alegeri se vor lupta să facă pragul şi să trimită oameni în Parlament. Nu ne-am gândit câte locuri de deputaţi sau de senatori vom obţine, nu ne-am stabilit un target, dar, evident, dacă participăm la aceste alegeri, ne dorim să intrăm în Parlament. Principalul atu al doamnei Felicia Ovanesian este seriozitatea”, a declarat Dumitru Caragheorghe.Felicia Ovanesian i-a răspuns colegului de partid, Dumitru Caragheorghe, faţă de care a avut doar cuvinte de laudă.„Îmi place pentru că domnul Caragheorghe este ponderat şi echilibrat. Este mai echilibrat decât mine. Eu sunt mai impulsivă. Cu siguranţă vom reuşi. Noi ne cunoaştem de foarte mult vreme. Am colaborat şi pe alte planuri. Eu mă bucur dacă va fi o luptă aprigă pentru parlamentare şi dacă fiecare vine cu nişte proiecte care să convingă constănţenii. Din nefericire toate proiectele pe care le-au propus partidele care au dat câte două sau trei mandate de deputat, nu s-au concretizat niciunul. Nu s-a luptat nimeni pentru nimic”, a mai spus aceasta.După Felicia Ovanesian, care deschide lista la Camera Deputaţilor, urmează Liliana Adam, Cristian Cojocaru, Lucia Tofan, Roxana Cucu, Mihaela Talpan, Vladimir Rusu, Claudia Butoi, Marius Bătărigă, Dragoș Soroceanu, Ioan Țepuș şi Camelia Ciciu.La Senat, lista este deschisă de Dumitru Caragheorghe care este urmat de Valentin Burciu, Sorin Petrescu, Radu Anghel, Eugenia Munteanu, Luminița Ciobîcă și Marian Zamfira.