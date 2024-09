Primăria Municipiului Constanța împreună cu Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale Bugetului local Constanța organizează în aceste momente o dezbatere publica privind mai multe proiecte de acte normative.

Cel mai important punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2025.

Un al doilea proiect aflat pe ordinea de zi al întâlnirii de astăzi este proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare, precum și stabilirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

În sală sunt prezenți cetățeni ai municipiului Constanța dar și reprezentanți ai scenei politice din Constanța. Iau parte la eveniment avocatul Nicolae Vlahu din partea AUR, deputatul USR din Constanța, Stelian Ion, fostul viceprimar al municipiului Constanța, Florin Cocargeanu dar și alții.







În fata cetățenilor, la pupitru se află primarul municipiului Constanța, Vergil Chitac și viceprimarul Ionuț Rusu.







Angi Doicescu, avocat din Constanța: “Având în vedere că regulamentul a fost pus în dezbatere în luna august, luna de vacanță, am făcut anumite postări și solicităm cu privire la regulamentul salubrizării, să mențineți taxa și să mențineți în dezbatere publică regulamentul de salubrizare. Dorim să analizați dacă solocitarea mea este pertinentă. Vă rog să observați că se urmărește ca taxa nu mai poate să rămână 8 lei. O mărire cu 250 la sută pentru utilizatorii casnici mi se pare foarte mare. 20 de lei este enorm de mult. Noi, constănțenii avem dificultăți de ordin material. Vă rugăm să mențineți un nivel sub 20 de lei așa cum ați promis. Dacă până acum o familie de patru persoane plătea 400 de lei pe an acum va plăti 1000 de lei."







Vergil Chițac: "Ați făcut un proces de intenție spunând că în perioada august constănțenii sunt mai puțin vigilenți. Nu am făcut lucrul acesta. Bugetul se gândește foarte devreme. Am făcut un regulament de salubrizare așa cum face toată lumea. Noi nu vrem sa mai subvenționăm. Pentru ca un primar care crede că este de dreapta, este împotriva subvențiilor. Dacă facem o analiză această subvenție ne-a adus la un minus de 45 de milioane de lei. Toate subvențiile care se fac ca în momentul de față, pe anul acesta, să avem 280 de milioane de lei din buget care se duc pe subvenții și dacă mai adăugăm și prestațiile sociale avem încă 60 de milioane. Sunt bani pe care îi pierdem."







Vergil Chițac: "Deși nu sunt un om de stânga cred că sunt oameni care au nevoie de aceste subvenții. Eu aș vrea să subvenționăm căldura doar la cei care au nevoie de așa ceva dar legislația nu ne permite acest lucru. Nu este în regulă."





Vergil Chițac: "Ați văzut cât este prețul pentru gunoi și în alte orașe. Este o rușine faptul că municipiul Constanța are grad de reciclare 26 la sută. Trebuie să plecăm de la faptul că oamenii nu vor înțelege să participe la efortul acesta comun de colectare a gunoiului până când nu vor știi că gunoiul are un preț. Noi am creat un mecanism dinamic prin care prețul poate scădea. Cu cât creștem procesul de reciclare, cu atât cantitatea de gunoi pe care îl ducem la groapă scade, scade transportul și teoretic în anii următori prețul ar trebui să scadă. Am modificat contractul de delegare a serviciului de salubritate către Polaris și i-am pus pe ei să plătească amenda către AFM."







Stelian Ion: "Salubrizarea este un subiect important. Ca să avem un oraș curat, constănțenii ar plăti taxe, dar în explicațiile dumneavoastră nu se regăsește nimic. Această creștere pare nejustificată, bruscă. Este o creștere mare. Oamenii au spus că ar accepta să aibă loc o creștere dar să vadă ceva că se schimbă. Că se spală ghenele de gunoi, că se spală străzile, că acele pubele sunt puse la dispoziție pentru colectarea selectivă. E greu să îi spui cetățeanului să colecteze câtă vreme administrația publică nu îi pune la dispoziție aceste instrumente. Solicitarea noastră este să vă limitați la indicele de inflație și eventual să eliminați o parte din subvenții doar coroborat cu mai multe obligații din partea agentului economic care asigură salubrizarea. Acele ghene insalubre trebuie asigurate. Nu mai trebuie lăsați oamenii străzii să răscolesc gunoiul."