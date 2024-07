Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu: „Vrem să atragem turişti de calitate”

Oraşul Techirghiol devine foarte atractiv mai ales pe timpul sezonului estival. Există o sumedenie de turişti care merg vara la Techirghiol pentru a beneficia de anumite tratamente de specialitate. Invitat la o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă „Cuget Liber”, primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a explicat în ce constă activitatea pe timpul verii în Techirghiol.„Staţiunea balneară Techirghiol este în topul staţiunilor de foarte mulţi ani. În ultimii ani de zile am făcut împreună cu colegii mei ca acest lucru să fie posibil. Noi nu suntem o staţiune turistică în sensul distractiv, aşa cum sunt celelalte staţiuni de la malul mării, noi suntem o staţiune balneo-climaterică. Staţiunea este destinată unui public mai de vârsta a doua şi celor care au probleme medicale. Însă, şi pentru ei trebuie să găsim soluţii pentru a-i distra în perioada timpului liber după procedeele pe care le fac şi în acest sens, de câţiva ani, facem în fiecare week-end anumite activităţi care să le umple timpul liber şi bineînţeles să ne bucurăm şi noi cei care locuim în oraşul nostru. Anul acesta am pregătit un număr de 15 activităţi. Cele mai multe sunt concentrate în perioada verii pentru că ne calcă pragul foarte mulţi turişti, temperatura exterioară ne ajută şi credem că acesta este momentul cel mai potrivit. Cele mai importante activităţi pe care le-am pus în acest program sunt două festivaluri pe care le-am finanţat din buget local. Aici mă refer la festivalul de muzică uşoară pentru copii care s-a desfăşurat deja şi are 22 de ani de tradiţie. În cadrul său se cântă întotdeauna doar muzică tradiţională românească. Este cerinţa noastră. Al doilea eveniment important este Ziua Lacului Techirghiol. Trebuia să facem acest lucru pentru că suntem cunoscuţi datorită acestui lac. În fiecare an facem activităţi culturale, sportive şi altele de genul acesta”, a declarat Iulian Soceanu.Edilul a vorbit şi despre locurile de cazare în Techirghiol, dar şi despre calitatea turiştilor care vin în oraşul pe care îl administrează.„În momentul acesta sezonul a început mult mai bine decât în alţi ani. Ne-a ajutat mult şi vremea. Suntem undeva la 70 la suta grad de ocupaţie a oraşului nostru. De la începutul lui iulie ne-am apropiat deja de capacitatea maximă. Nu prea mai sunt locuri de cazare în Techirghiol dar trebuie să vă spun că nici nu avem foarte multe. Principalul meu obiectiv este de a reuşi să atrag investiţii private şi acest lucru se întâmplă pentru a putea să avem locuri de cazare la standarde mult mai mari. Concomitent cu numărul locurilor de cazare pe care ne-am propus să îl mărim, vrem să atragem şi turişti de calitate. Când îţi doreşti să mergi la Techirghiol trebuie să ştii că mergi într-un loc în care costurile sunt pe măsură dar şi serviciile pe care le găseşti sunt pe măsură. Cam acesta este trendul pe care eu l-am fixat”, a mai spus Iulian Soceanu.Nu în ultimul rând Iulian Soceanu a atins şi subiectul festivalurilor gastronomice care au loc pe timpul verii în oraşul Techirghiol.„Am avut evenimente gastronomice şi vom mai avea. Acestea sunt organizate cu anumite entităţi, în special cu Uniunea Democrată Turcă din România şi cu Asociaţia Culturală Jean Constantin. Noi doar suntem parteneri în aceste festivaluri. În Techirghiol este o zonă multi-culturală şi turiştii care vin sunt curioşi să descopere aceste bunătăţi tradiţionale musulmane”, a concluzionat Iulian Soceanu.