Primarul Stelian Gheorghe, de la Topraisar. „Am probleme cu firma care se ocupă de asfaltare”

Comuna Topraisar, la fel ca şi alte localităţi din judeţul Constanţa, se află într-o continuă dezvoltare. Primarul din Topraisar, Stelian Gheorghe, se află deja la cel de-al 7-lea mandat ceea ce înseamnă că oamenii din comună au maximă încredere în el şi în proiectele sale. Acesta a vorbit pentru Cuget Liber despre anumite proiecte pe care le are în implementare.„La şcoala din Moviliţa am dat ordin de începere a lucrărilor. Este un proiect prin PNRR. Elevii îi vom muta într-un cămin. Mai avem proiectul de la Căminul Cultural care se află în derulare. Se lucrează. Mai avem liceul din Topraisar acolo unde se lucrează. Este în termen. Mai avem proiectele de gaze. Acolo lucrăm la Studiul de Fezabilitate pentru a putea semna contractul. Dar cred că va mai dura. Am vrea să renovăm şi sala de sport dar aparţine de CNI momentan. Eu am un proiect şi de asfaltare, dar sunt câteva probleme. Este o firmă cu care avem un contract iar termenul de finalizare ar fi luna noiembrie. Ideea este că această firmă nu mai lucrează şi vreau să reziliem contractul şi să găsim pe altcineva. Nici nu mai răspund la telefoane, la emailuri. Au executat până acum cam 40 la sută din lucrare şi apoi s-au oprit”, a declarat Stelian Gheorghe.Edilul a explicat că nu a avut niciun fel de emoţii la alegerile locale din 9 iunie pentru că a avut încredere în oamenii care sunt foarte mulţumiţi de aportul său.„Nu am avut emoţii deloc la alegeri. Nu aveam de ce să am. Pe mine oamenii mă cunosc. Nu am fost sigur că voi câştiga, dar ştiam că niciodată nu am înşelat încrederea oamenilor şi nu aveau de ce să nu mă voteze. Trebuie să ne continuăm proiectele. Dacă venea altcineva era foarte greu să continue aceste proiecte. Toate sunt în faze de lucrări sau de licitaţii. Cineva trebuia să aibă tragere de inimă să le termine, nu să pună piedici. În Consiliul Local nu am majoritate momentan. Avem 7 consilieri PSD din 15. Mă gândesc să facem o alianţă cu cineva, dar încă nu ştim acum. Mai întâi trebuie să se aleagă şi viceprimarul ca să fie totul clar. Nu am avut probleme în ceea ce priveşte trecerea proiectelor. Eu nu mă duc în Consiliul Local pentru problemele mele. Eu merg acolo pentru cele care vizează cetăţenii comunei. Nu fac eu majoritatea. O să îi las pe consilieri să discute”, a explicat edilul.Totodată, Stelian Gheorghe spune că discută cu cetăţenii din Topraisar în fiecare zi şi încearcă să le rezolve acestora problemele.„Mă întâlnesc cu oamenii în fiecare zi pe stradă. Şi când am fost în campanie electorală au venit la mine şi şi-au spus problemele. Voi ţine cont de ce mi-au zis. În aceşti patru ani de zile trebuie să fac o strategie. În funcţie de puterea financiară şi de alte finanţări voi avea grijă să le îndeplinesc oamenilor dorinţele. Eu momentan am o problemă pe care mă concentrez. Vreau să termin proiectele acestea pe PNRR unde am foarte multă finanţare. Ele au fost mai mult pe eficientizare energetică. Topraisar este o comună mare. Suntem aproape de Constanţa. Majoritatea oamenilor sunt navetişti. Oamenii sunt harnici, au solare, au grădini, deci lucrează. Nu este nici o mare fericire, dar nici nu avem de ce să ne plângem. Suntem pe linia de plutire. Am semnat şi un contract cu Ministerul Energiei pentru panouri fotovoltaice cu 50 de kilowaţi. Mai am un contract semnat pentru extinderea reţelei de canalizare”, a concluzionat Stelian Gheorghe.