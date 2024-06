Primarul din Topraisar, Stelian Gheorghe: "Alegerile nu au fost stresante. Nu am avut emoţii"

Edilul spune că nu a avut multe emoţii pentru că nu au fost deloc probleme în timpul desfăşurării alegerilor de la Topraisar.



„Aceste alegeri nu au fost prea stresante pentru mine. Totul a decurs normal. Oamenii au fost lăsaţi în pace să voteze. Nu au existat presiuni din partea nimănui. Toţi şi-au făcut campanie, aşa cum era normal. Nu a venit nimeni cu gesturi sau fapte de intimidare. Toată lumea şi-a făcut campania. La noi nu a existat ce a existat în alte zone ale judeţului. Fiecare a ales ce şi-a dorit. Eu sunt la cel de-al 7-lea mandat. Sunt eu, este primarul de la 23 August, primarul de la Siliştea şi primarul de la Cumpăna. Am avut puţine emoţii, dar aşa se întâmplă tot timpul când sunt alegeri. Nu ai cum să scapi de emoţii. Aveam proiecte în derulare, nu voiam să rămână nefăcute. Orice pas contează la aceste proiecte pentru că vorbim de foarte multă birocraţie. Mai mult din cauza aceasta am avut emoţii. Pentru mine personal nu am avut nicio emoţie pentru că am deja o vârstă şi sunt călit. Nu cred că sunt un primar iubit pentru că am avut un scor de doar 45%, dar au fost multe partide. Şi-au făcut toţi campanie serioasă. Cel care a terminat pe locul al doilea a avut 28%, dar nici nu mai contează. A intrat în Consiliul Local şi un reprezentant al S.O.S. Asta este. Una peste alta, este foarte bine. Am şapte consilieri locali din 15. Îmi trebuia şi al 8-lea pentru a obţine majoritatea. Oricum nu contează. Nici data trecută nu am avut majoritate şi am colaborat cu cine a trebuit. Cine a vrut să participe a făcut-o. Eu nu mă duc în Consiliul Local cu bazaconii”, a transmis Stelian Gheorghe.





Stelian Gheorghe are încredere că localitatea pe care o administrează se poate dezvolta şi mai mult, dar acest lucru se va întâmpla doar dacă proiectele vor fi implementate prin diferite fonduri.





„Şansele de dezvoltare a comunei sunt proiectele pe care le implementăm prin fonduri europene sau prin PNRR. Terenuri avem destule, preţurile sunt accesibile şi cei care vor să se mute la ţară vin la noi. Vin oameni şi din celelalte sate. Acum mă mai gândesc şi la un proiect de extindere cu canalizare. Am făcut aproape toată infrastructura ca la carte şi este normal ca oamenii să vină la noi”, a concluzionat Stelian Gheorghe.





„Mulțumesc tuturor celor ce ați avut încredere în mine și m-ați votat! Mulțumesc tuturor celor ce ați venit la vot, cu încredere în viitorul comunei noastre. Proiectele noastre nu au culoare politicã, continuãm dezvoltarea comunei noastre. Am foarte multe proiecte în implementare pe PNRR. Ne ocupăm de renovarea Căminului Cultural, de reabilitarea liceului. Apoi ne îndreptăm către şcoala de la Moviliţa, unde trebuie să apară ordinul de începere al lucrărilor. Mai vrem să facem o centrală fotovoltaică de 250 Kw. Am semnat deja contractul pentru aceasta. Mai vorbim apoi despre o platformă de gunoi de grajd şi despre proiectul cu reţeaua de gaze. Trebuie să căutăm soluţiile cele mai bune pentru a implementa această reţea de gaze pentru că suntem cam departe de zonele unde există deja conducte. Sã ne ajute Dumnezeu sã avem un mandat bun!”, a declarat Stelian Gheorghe.