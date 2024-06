Furtul din camera de hotel și din restaurante. Cât de inventivi sunt turiștii când își acoperă urmele

De la produsele din frigider până la furculițe și umerașe, clienții industriei HoReCa se bucură de orice suvenir care le poate aminti de vacanța de la mare. Ideea este simplă – nu plecăm cu mâna goală!





„Cazurile de furt sunt destul de frecvente, însă nu se acționează. Articolele cel mai des furate sunt prosoapele de față, iar când nu te aștepți, se pot fura becurile veiozelor aflate în camera de hotel, bateriile telecomenzilor, vaze de flori, ba chiar și așternuturi sau covorașe de baie”, susține o recepționistă din stațiunea Mamaia.





Un hotel din zona gării Constanța se confruntă aproape săptămânal cu asemenea cazuri. În camere sunt produse de tip minibar, cu o listă de prețuri afișată, însă mulți clienți preferă să o ignore, dezvoltând tot felul de modalități prin care să își acopere urmele și să înjosească personalul hotelier.





„Noi avem produse de minibar în frigider. Le consumă, nu le achită, ori le iau cu ei la plecare. Sunt fel de fel de cazuri, au fost persoane care luau sticlele de apă din minibar, consumau apa, le încărcau cu urină și le puneau înapoi în frigider. Ei știu că trebuie plătite, există o listă de prețuri afișată în cameră. Este un stres pentru că, atunci când dispare ceva din cameră, ni se taie nouă din salariu. În sezonul estival am dat și 300 de lei într-o lună”, a povestit recepționera hotelului din zona gării.



De asemenea, chiar dacă personalul hotelurilor încearcă să ia legătura cu cei care săvârșesc astfel de nereguli, aceștia nu răspund la telefon sau, la momentul cazării, introduc date false de contact.





Există produse și articole care pot fi luate din camerele de hotel, dar este bine să nu exagerăm. De regulă, acestea sunt: papucii hotelieri, săpun, șampon, odorizantele din dulapuri și bureții pentru pantofi.





Lista cu produse diferă de la o locație la alta, astfel este indicat să întrebați personalul dacă intenționați să plecați cu anumite obiecte din cameră.





Nici restaurantele și barurile nu scapă de cleptomania clienților. Printre obiectele cel mai des furate de pe terase se numără tacâmurile, scrumierele, paharele și chiar meniul. „Se întâmplă foarte des să iasă lipsă la inventar tacâmurile și paharele, clienții le văd ca pe niște mici suveniruri”, a spus un angajat din stațiunea Mamaia.



Cazurile fericite



Deși furtul este întâlnit în majoritatea hotelurilor și restaurantelor de pe litoral, există și excepții de la regulă.





În ceea ce privește hotelurile cu patru-cinci stele, din zone centrale ale orașului și cu prețuri pe măsură, furtul nu este o problemă.





„Nu am prea avut clienți care să fure, noi suntem un caz fericit. Cred că acum un an am avut un turist care a plecat cu două prosoape, dar din greșeală. Le-a returnat ulterior”, a declarat managerul unui hotel cu renume din Constanța. Totuși, chiar și personalul din aceste locații se confruntă cu probleme în ceea ce îi privește pe clienți, deoarece mulți fumează în camere, deși nu este permis.





Angajații mai multor hoteluri și restaurante din municipiul Constanța susțin că întâmpină constant probleme în ceea ce privește furtul, însă nu au ce face în această privință, deoarece autoritățile nu au timp să acționeze pentru cazuri atât de minore, iar suspecții știu cum să se facă de negăsit.