Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju: „Voi continua să muncesc şi mai mult!”

Mariana Gâju a câştigat pentru a 7-a oară consecutiv scaunul de primar la Cumpăna şi din acest moment este hotărâtă să continue treaba pe care o face de ani de zile în localitatea pe care o administrează. Într-o emisiune difuzată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, Mariana Gâju a ţinut să mulţumească tuturor celor care au fost implicaţi în campania electorală.„Trebuie să le mulţumesc tuturor locuitorilor comunei Cumpăna, nu doar celor care m-au votat, ci şi celor care nu m-au votat dar au mers la vot. Vreau să mulţumesc echipei mele pe care zi de zi am avut-o alături, nu doar în aceste două luni. Eu v-am mai spus că această campanie electorală începe din a doua zi de când tu ai dobândit un nou mandat. Echipa consilierilor locali este una foarte importantă. Trebuie să ştiţi că munca în echipă duce la realizarea unor proiecte pe care tu le ai, nu doar în platforma de program a primarului, ci şi pe parcursul anilor, când sunt promovate proiectele. Este firesc să vă spun că la fel ca în toată ţara alegerile se desfăşoară cu emoţii, indiferent că te afli la primul mandat sau la al 7-lea mandat. În judeţul Constanţa mai sunt colegi care au dobândit cel de-al 7-lea mandat. Mă refer la primarul de la Siliştea, la cel de la Topraisar, sau cel de la 23 August. Ei cunosc ce înseamnă această muncă în slujba constănţenilor. Aceste alegeri au fost atipice ca şi mod de desfăşurare pentru că în secţia de votare nu a existat decât un singur funcţionar al primăriei noastre. Activitatea secţiilor de votare a fost una de excepţie. Le mulţumesc celor care au petrecut peste 30 de ore în cadrul secţiilor de votare”, a declarat Mariana Gâju.Totodată, Mariana Gâju îi încurajează pe noii consilieri locali de la Cumpăna să aibă putere de muncă şi să fie alături zi de zi de cumpăneni.„Le spun bun venit celora care trebuie să fie în componenţa Consiliului Local Cumpăna, acolo unde partidul pe care îl reprezint are majoritate. Sunt oameni care păşesc pentru prima dată într-o unitate a administraţiei publice locale. Nu trebuie să se gândească decât că vor munci pentru locuitorii comunei Cumpăna şi nu altfel. Aşa ştim noi să muncim. Avem o continuitate în proiectele pe care le-am implementat an de an în interesul dezvoltării durabile a comunei Cumpăna, dar mai ales pentru nivelul de trai civilizat al locuitorilor comunei Cumpăna. Partidul meu se numeşte Cumpăna. Eu fac politica cumpănenilor pentru că eu cu aceşti oameni mă întâlnesc zi de zi, la dispoziţia acestor oameni stau eu. Eu prezint raportul activităţilor în fiecare an în faţa cetăţenilor. De multe ori sunt proiecte care nu depind de puterea şi voinţa noastră şi atunci nu le putem finaliza. Noi avem voinţă”, a mai spus Mariana Gâju.De asemenea, Mariana Gâju spune că proiectele care au rămas nefinalizate vor fi prioritare în acest al 7-lea mandat al său.„Există mai multe proiecte care au rămas nefinalizate până acum şi de acestea mă voi ocupa în acest mandat. În urma acestui scor zdrobitor cu care am câştigat mi se demonstrează faptul că eu trebuie să muncesc la fel cum am făcut până acum. Trebuie să dăruiesc toată energia mea şi să aduc cumpănenilor aceste proiecte care sunt atât de necesare. Când câştigi mandatul cu numărul 7 cu un număr mai mare de voturi decât la penultimul mandat, atunci capăt şi eu forţă. Eu nu muncesc pentru partid. Eu muncesc pentru noi. Pe mine mă interesează problemele cumpănenilor”, a concluzionat Mariana Gâju.Reamintim că Mariana Gâju a câștigat acest mandat cu 68,01%, pe locul doi s-a aflat Marius Bolboașă, de la AUR, cu un procent de 16,08 iar pe locul trei s-a aflat liberalul George Tufă cu 11,16%.