Mariana Gâju va candida pentru un nou mandat la Primăria Cumpăna. „Noi construim, nu ne oprim!”

Mariana Gâju este primar al comunei Cumpăna din anul 2000 și a anunţat, oficial, că va candida pentru un nou mandat şi speră ca și pe viitor să reuşească să îşi ducă proiectele la bun sfârşit. Ea a explicat pentru Cuget Liber de ce este important ca aceste proiecte să continue şi a avut doar cuvinte de laudă la adresa locuitorilor comunei Cumpăna.„Mi-am dorit să rămân acasă la Cumpăna unde este locul cel mai drag pe lume, unde cineva mereu te aşteaptă, cineva mereu se gândeşte la tine. Cumpăna este comuna inimilor noastre. De aceea luptăm în fiecare zi pentru a demonstra că se poate face performanţă administrativă şi în mediul rural. În perioada septembrie 2020-martie 2024 am muncit împreună cu locuitorii comunei Cumpăna pentru a construi o comună care asigură condiţii civilizate fiecărui locuitor al său. Astfel, noi, ne dorim să construim şi mai mult, şi mai trainic, pentru copiii şi nepoţii noştri şi pentru generaţiile viitoare cărora să le lăsăm moştenire tot ceea ce noi am învăţat de-a lungul acestei convieţuiri în pace şi armonie. Mulţumesc în primul rând bunului Dumnezeu pentru tot ce am realizat şi din suflet le mulţumesc locuitorilor comunei Cumpăna pentru aceste reuşite. Le mulţumesc pentru încredere. Tot timpul am avut de învăţat de la cumpăneni. Rămâne ferm angajamentul meu de a lucra umăr lângă umăr pentru a dezvolta o comunitate mai puternică, mai unită şi mai prosperă. Prin transparenţă, implicare şi determinare, suntem pregătiţi ca împreună să continuăm această călătorie care este comună către progres şi bunăstare. Şi de aceea le spun locuitorilor comunei Cumpăna: Dragi cumpăneni, noi construim, nu ne oprim!”, a declarat Mariana Gâju.Mai mult decât atât, ea a ţinut să le transmită un mesaj cumpănenilor chiar pe pagina sa oficială de Facebook.„Cu inima deschisă, cu mult curaj și ambiție am pornit în urmă cu mulți ani, împreună cu voi, dragi cumpăneni, să facem inima comunei noastre să bată din ce în ce mai tare, să-i arătăm drumul spre dezvoltare, să o învățăm să se facă iubită și apreciată, să lupte pentru orice vis și să nu se lase pradă neputinței, să se ridice și mai puternică și mai determinată să lupte. În toți acești ani, am simțit cum am devenit o singură inimă, o singură familie, o casă mare, plină de copii, nepoți, bunici, părinți. Și, ca în orice familie, am trăit și bune și rele, și clipe fericite și tristeți, am dus și lupte, dar am adunat multe victorii, au fost și dezamăgiri, și neîmpliniri, și așteptări, însă toate ne-au adus experiență, perseverență, putere, încredere în viitor. Mulți ne-au lovit în inimă, ne-au spus că nu se poate, că este prea mult sau prea puțin, că sperăm în zadar sau că nu mai avem energia necesară să continuăm, că suntem prăfuiți dar, privind în urmă, faptele vorbesc! Proiecte mature în infrastructură, educație, sănătate, cultură, etc, parteneriate durabile, perspectivă Europeană și recunoaștere la nivel internațional. Și nu punem punct aici proiectelor! Inima și conștiinta nu m-au lăsat să renunț, de aceea candidez pentru Cumpăna și vă invit să vă ascultați inima!”, a transmis Mariana Gâju.