Liberala Anica Tufă şi-a lansat candidatura pentru Primăria Gârliciu

Primarul comunei Gârliciu, Anica Tufă, şi-a lansat oficial candidatura pe plan local într-un cadru la care au mai luat parte şi alţi membrii importanţi din partidul Naţional Liberal.Printre aceştia se numără candidatul PNL la funcţia de preşedinte al CJC, Florin Mitroi, deputatul Marian Cruşoveanu sau primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu.„Niciun obiectiv realizat nu poate fi asumat pe persoană fizică. Importantă este forța echipei. Și echipa PNL Gârliciu, este puternică! Este vorba despre încrederea pe care ne-au acordat-o și ne-o acordă cetățenii. Aș putea vorbi despre trecut, despre realizările de la Gârliciu, dar prefer să vorbesc despre viitor. Despre 9 iunie, ziua care ne va arăta cât de mult am muncit și câte am realizat pentru oameni. 9 iunie ne va arăta o data în plus, aici, la Gârliciu și în județul Constanța că avem cea mai performantă echipă. O echipă dornică să construiască și care își propune noi și noi obiective în folosul cetățenilor. Am încredere în unitatea și forța echipei PNL Constanța și în cetățenii comunei Gârliciu! Uniți vom învinge!”, a transmis Anica Tufă.