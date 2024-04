Aleşii judeţeni din Constanţa, convocaţi în şedinţă extraordinară. Se dorește reabilitarea unor clădiri importante

Consilierii judeţeni din Constanţa au fost convocaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 17 aprilie, cu începere de la ora 10:00.Pe ordinea de zi se află cinci proiecte de hotărâre care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia.Primul proiect aflat pe ordinea de zi este cel privind modificarea componenței Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență a Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020- 2024.Propunerile sunt Mariana Constantinescu pentru funcţia de preşedinte, Alexandru Grăniceru pentru funcţia de secretar, Bogdan Baraţă pentru calitatea de membru, Claudiu Iorga Palaz, tot pentru calitatea de membru şi Ionel Dia, de asemenea pentru aceeaşi calitate.De menţionat este şi faptul că Alexandru Grăniceru îl înlocuieşte pe Dumitru Opreanu în calitate de secretar al Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Situaţii de Urgenţă.Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei este cel privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța”, cod PRSE/2.1/B/1/2023 și a cheltuielilor aferente.Valoarea totală a proiectului este de 56.115.866,88 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean Constanţa va fi în valoare de 10.946.975,10 lei, această sumă reprezentând cheltuielile neeligibile. Prin acest proiect, CJC urmăreşte reducerea consumului anual de energie a Palatului Administrativ.Mai mult decât atât proiectul vizează îmbunătăţirea performanţei energetice prin reducerea emisiilor de carbon şi extinderea utilizării surselor regenerabile de energie.Pe ordinea de zi se mai află şi proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța.Este practic un proiect care are legătură cu cel prezentat mai sus şi care întăreşte ideea de reabilitare a clădirii care este una reprezentativă pentru Constanţa.Cel de-al patrulea proiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei vizează aprobarea reabilitarea Bibliotecii Județene I.N. Roman Constanța, cod PRSE/2.1/B/1/2023 și a cheltuielilor aferente.Valoarea totală a proiectului este de 17.618.773,93 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean Constanţa este de 2.823.938,71 lei.Ultimul proiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei este cel privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța”.Şi acesta este legat de cel prezentat mai sus şi are ca scop reabilitarea Bibliotecii Judeţene I.N.Roman, o clădire a unei instituţii de cultură reprezentative pentru oraşul de la malul mării.Şedinţa va avea loc cu începere de la ora 10:00 şi se va desfăşura în format hibrid, ceea ce înseamnă că unii consilieri vor fi prezenţi fizic în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, iar alţii vor participa prin intermediul unei platforme online.