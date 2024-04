Ecologiștii intră în alegeri! Dumitru Bădrăgan, la CJC, Adrian Bîlbă, la Primăria Constanța

Fostul purtător de cuvânt al partidului AUR, filiala Constanţa, Dumitru Bădrăgan, a decis să părăsească formaţiunea şi să se reîntoarcă la Partidul Ecologist Român, acolo unde în acest moment deţine funcţia de preşedinte al filialei Constanţa.Dumitru Bădrăgan a anunțat că va candida pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa din partea PER şi a spus că Adrian Bîlbă, cercetător științific la institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Piscicultură și Acvacultură cu sediul central la Galați, va candida pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa.„Partidul Ecologist Român a decis ca Adrian Bâlbă să fie candidatul nostru la alegerile locale pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa. Este un om interesat de promovarea politicii ecologiste şi avem nevoie de aşa ceva în Constanţa pentru că discutăm despre o zonă metropolitană sufocată de praf. Traficul este unul infernal pentru că s-au deschis foarte multe şantiere. Acest oraş a fost gândit să fie cu faţa spre mare, din 1990 a fost mai mereu cu spatele spre mare şi astăzi trebuie să îl întoarcem înapoi spre mare. Dacă dorim să dezvoltăm turismul trebuie să gândim o strategie urbană care să ne asigure confort, să nu mai trăim doar în acest trafic infernal, să avem grijă atunci când dezvoltăm şantierele să o facem cu cap, să gândim o strategie de a reface infrastructura subterană astfel încât să nu mai existe acele explozii mirifice de prin intersecţii şi aşa mai departe. Din fericire, Constanţa se poate dezvolta. Putem crea acea alee pietonală în locul acelei şosele de coastă pe care o doresc anumiţi oameni politici, putem să dezvoltăm o strategie pentru lacul şi parcul Tăbăcăriei. S-a construit acolo un mall, dar haideţi să mai păstrăm şi zone verzi în acest parc. Apoi, să dezvoltăm o strategie pentru lacul Siutghiol acolo unde se pot demara activităţi de agrement, dar trebuie să se şi păstreze cadrul natural şi să nu uităm faptul că în acest an se va demara un proiect prin care va dispărea Depozitul Costanţa Nord al celor de la Oil Terminal. Acolo este o zonă foarte bună, se poate crea un ansamblu rezidenţial şi, de ce nu, cu anumite aspecte eco în dezvoltarea sa”, a declarat Dumitru Bădrăgan.În plus, el a mai spus că este necesară apariţia unei zone metropolitane în Constanţa care să fie, totodată, şi verde.„Nu putem dezvolta un oraş dacă nu suntem atenţi la zona economică, zona educaţională, zona recreaţională şi aşa mai departe. Poate că vom reuşi să facem un proiect pilot pentru acea zonă de care vă vorbeam. Prin dezafectarea unei căi ferate care face legătura dintre centura Constanţei şi acea zonă şi legătura subterană, se poate crea o nouă inimă în acest oraş. Depinde ce se vrea. Depinde foarte mult de consilierii locali şi de cum se va crea proiectul. Oamenii din administraţia locală trebuie să înţeleagă că trebuie să ridicăm acea presiune urbanistică din centrul Constanţei, unde toţi doreau să dezvolte noi construcţii. Acest oraş nu mai este verde. Este un oraş îmbâcsit de construcţii. Municipalitatea trebuie să se implice. În acea zonă trebuie să facem creşe, şcoli, un spital, pentru că oamenii au nevoie de aşa ceva. Şi cred că Adrian Bîlbă poate să facă acest lucru. Condiţiile bune de mediu înseamnă sănătate curată. Este greu pentru noi să obţinem o majoritate în Consiliul Local dar trebuie să accedem acolo. Trebuie să venim cu oameni care vor să facă administraţie, nu neapărat politică. Doar aşa poţi cuceri votul constănţenilor”, a mai spus Bădrăgan.