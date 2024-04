Președintele PNL, Nicolae Ciucă: “Îmi place cum arată Constanța!”

Prezent la Constanța, la Casa de Cultură, unde vor fi anunțați candidații la alegerile locale din 9 iunie, președintele PNL, Nicolae Ciucă a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre cum găsește orașul după patru ani de conducere liberală.





Nicolae Ciucă: “ Bulevardul pe care am venit din Mamaia, bulevardul principal, îmi place cum arată. Lucrările au fost finalizate. Acum doi ani, trei ani, erau lucrări, acum au reușit să finalizeze. Am văzut că este cât se poate de civilizat. Sunt piste de biciclete, pe un sens și pe celălalt. Traficul este sistematizat. Am venit foarte bine, de la capătul localității Mamaia până aici, chiar am putut să văd cum arată orașul. Arată mai bine decât acum patru ani, decât acum trei ani."





Nicolae Ciucă: “ Nu vreau să-mi dau cu părerea despre ce mai este de făcut. Știu că trebuie să se finalizeze stadionul…”. Primarul Vergil Chițac, l-a corectat pe președintele PNL, spunând că mai întâi trebuie să înceapă, și că speră, ca în ședința de Guvern să se aprobe Memorandumul, după care va fi semnat contractul, se va da drumul la proiectare și în scurt timp la execuție, a precizat edilul Constanței.

Nicolae Ciucă: “Dincolo de ceea ce reprezintă Hagi, Constanța merită să aibă un astfel de obiectiv. Și au lucrat edilii și autoritățile din Constanța la acest proiect. Mie mi-a plăcut foarte mult cum arată Constanța.”