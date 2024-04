Nicolae Ciucă este mândru de partidul pe care îl conduce

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, joi, la doi ani de când a fost ales la conducerea formaţiunii, că este mândru că partidul are curajul de a lăsa diferenţele deoparte şi de a porni într-o misiune comună, cu scopul de a dezvolta România, indiferent de cine îi sunt aliaţii.„Acum doi ani, am fost ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în slujba României şi a românilor. Votul pe care l-am primit la Congresul de la începutul lui aprilie 2022 mă onorează, în fiecare zi. Motiv pentru care, de atunci, iau decizii bazate pe ceea ce este bine pentru partid, pentru oameni şi pentru ţară. Nu a fost o perioadă uşoară, iar testele electorale din următoarele luni vor defini PNL, dar şi România, pentru anii care vin”, a scris Ciucă, pe Facebook.El a susţinut că a intrat în politică în 2019 când ţara suferea de instabilitate politică şi de multiple crize.„România de atunci suferea de instabilitate politică şi de multiple crize. Ca general, nu am luat mereu decizii uşoare. Şi niciodată bazate pe orgoliu. Îmi respect în continuare jurământul dat ca militar, iar, pentru mine, obiectivele ţării sunt întotdeauna mai presus de orgoliile personale sau de partid”, a adăugat liderul PNL.În opinia sa, configuraţia actualei guvernări şi formula în care partidul intră în alegerile europarlamentare sunt esenţiale pentru stabilitatea şi securitatea ţării.