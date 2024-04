Ovidiu Cupșa: "Vreau să transmit constănțenilor un mesaj pe care încerc să îl transmit de fiecare dată. Constanța este condusă de grupuri de interese. Încă de când această comasare PNL-PSD în Constanța se pregătește un blat prin care se încearcă să fie câștigător domnul Chițac. Aceste grupuri de interese țin Constanța captivă. Oamenii de afaceri și-au rezolvat toate problemele. Patrimoniul orașului se vinde undeva la limita legii. Proiectele de dezvoltare ale orașului sunt ținute captive. Așa ziși colegi sau diverse canale de comunicare ale acestui grup de interese au intrat în panică. Ei încearcă să mă minimalizeze. Veți auzi mereu că eu nu contez la vot, că sunt pe ultimul loc. Ei au încercat să intimideze. Acum mă ridiculizează. Sunt singurul candidat din Constanța care poate să iasă singur pe stradă să se întâlnească cu orice fel de oameni și să nu aibă probleme. Ei nu ies singuri. Ei ies cu armate de 50-100 de oameni în spate ca să fie siguri că scapă. Există o singură bătălie mare. Este bătălia între aceste grupuri de interese și noi cei de la AUR care suntem singurii care ne dorim o schimbare. Am toată încrederea că această bătălie care se duce între AUR și acest sistem ticăloșit va fi câștigată de noi. Noi reprezentăm oamenii. Nu avem nimic de ascuns, nu avem nicio sfoară și niciun păpușar care să aibă de ce să ne tragă. Au intrat în panică. Mă aștept la un procent de 30 la sută. La CJC Mohammad Murad are șanse foarte mari de a câștiga. Din ce știm noi, eu sunt foarte aproape de Chițac în sondaje. Eu sunt un om transparent. Eu dacă voi ajunge primar voi face ședințele de consiliu publice. Voi face alianțe doar cu oameni de bună credință"



Maria Zaharia: "Am decis să mă alătur acestui partid pentru că mi-a plăcut că au vorbit despre credință, familie și naționalism. Noi avem în zonă un primar care a câștigat cu 80 la sută. Ne este foarte greu dar nu imposibil. Vrem să câștigăm. La Limanu este pădurea de la Hagieni care niciodată nu a fost valorificată. Acolo este o faună unică. Avem Peștera de la Limanu. Cu acestea am putea face un circuit turistic. La 2 Mai avem o tabără turistică închisă. Vrem să continuăm modernizarea drumurilor. Vrem să facem parcuri de distracție pentru copii. Ar trebui să înființam o cantină socială și să facem locuințe sociale. Sper că locuitorii își doresc o schimbare".







Florea Constandin: "Am finalizat o biserică în Techirghiol. Am muncit toată vara și în octombrie a fost gata. Nu am mai fost apoi chemat la biserică. Am mers la un moment dat și mi-am dat seama că oamenii aia nu aveau căldură în biserica. Am rezolvat acest aspect și toată lumea s-a mirat. Eu toată viata m-am ghidat după un motto: "Un om, un cuvânt". O parte din populația din Techirghiol a avut încredere în mine. Eu am câștigat primăria de 2 ori și liberalii au furat. Populația din Techirghiol suferă. Acest primar a crescut de 6 ori taxele și impozitele. Nu suport că cei din primărie s-au închis fata de populație. Au pus pază, dacă vrei să vorbești cu primarul nici nu poți. Situația din Techirghiol este ca cea a unui bolnav în stare critică. Și eu cred că sunt doctorul care le trebuie. Mă fură la vot, dar asta este. Eu nu mă dau bătut. Primarul actual a câștigat în 2016 și a avut 9 consilieri. În 2020 a mai găsit 7. Acum în 2024 poate fi bătut. Eu sunt mulțumit că sunt în AUR"

În aceste momente, Partidul AUR, filiala Constanța, organizează o conferință de presă la sediul județean al partidului.La conferință participă candidatul AUR la Primăria Constanţa, Ovidiu Cupșa, candidat AUR la Primăria Tortoman - Frunză Ancuța Ștefania, candidat AUR Primăria Limanu - Zaharia Maria, candidat AUR Primăria Techirghiol - Constandin Florea, senator AUR Constanța - Mateescu Sorin-Cristian.