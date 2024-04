Administrația locală din Mihail Kogălniceanu a pregătit un spectacol inedit de Paște

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu organizează un spectacol cu ocazia Sărbătorilor Pascale.Potrivit primarului Ancuța Belu, cetățenii sunt invitați să meargă “Pe urmele iepurașului de Paște”, pe 28 aprilie, în intervalul 13:00-19:00.Evenimentul va avea loc în Parcul Tineretului din localitatea Mihail Kogălniceanu. Administrația locală a pregătit un spectacol de neuitat, în cadrul căruia cei mici se vor întâlni cu personaje precum Minnie și Mickey, Buburuza, Spiderman și drăguții din Patrula Cățelușilor.În plus, cei mici se pot distra pe toboganele gonflabile sau se pot transforma cu Face Painting.Mai mult, organizatorii au pregătit evenimentul astfel încât cei prezenți să se poată delecta cu diverse bunătăți. Astfel, aceștia vor putea mânca clătite, kurtos kolacs, gogoși, langos, mici, popcorn, vată de zahăr, burgeri și se pot răcori cu limonadă sau sucuri de la dozator.Atmosfera va fi întreținută de mai multe momente artistice pregătite de Ansamblul “ Flori Dobrogene” Mihail Kogalniceanu, Ansamblul “Luminițe Dobrogene ” Comuna Lumina, Ansamblul “Plai de Dor” Comuna Albești, Ansamblul “Izvorașul Dobrogean ” Comuna Fântanele, Ansamblul “Silișteanca” Comuna Siliștea, Ansamblul “ Vanghilizmo Group” Mihail Kogalniceanu, Ansamblul “Greek Encanto” și Vali Osman Constanța, ”The Future Dance Studio” Mihail Kogalniceanu, “ Balletino” Mihail Kogalniceanu, ”Empire of Dance” Constanța, ”LevelUp” Medgidia, “ The Future Dance Studio” Crucea, “The Future Dance Studio” Ramnicu de Jos, ”The Future Dance Studio” Pantelimon, Delia Iorga și Studioul de Muzica Mihail Cristina. Prezentatorii evenimentului vor fi Geanina Popa și Cătălin Iordache.