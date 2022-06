Primarul Vergil Chiţac a dat verdictul. „În două săptămâni deschidem un etaj al Spitalului de Boli Infecţioase

În cadrul aceleiași conferințe de presă, primarul municipiului Constanţa a vorbit şi despre contractul pe care primăria îl are cu firma de salubrizare Polaris. Vergil Chiţac a oferit câteva amănunte în acest sens. „Contractul cu Polaris este cel pe care îl cunoaşteţi, semnat în 2008, pentru 25 de ani. Noi venim cu un act adiţional la acest contract. Prin el, noi am delegat serviciile de salubritate pentru 25 de ani, printr-o procedură competitivă, este un contract ce vizează un serviciu esenţial pentru populaţie. Este obligatoriu ca primăria să ofere aceste servicii. El nu este un contract comercial, aşa cum a crezut toată lumea. El nu are un caracter comercial. Într-o economie de piaţă, cel care face acest contract trebuie să câştige, dar nu este eminamente economic. Legea prevede ca profitul să fie unul rezonabil, în jur de 5 la sută. În cifre de afaceri mari, 5 la sută înseamnă mult. Însă legiuitorul îl obligă pe cel care face aceste contracte să nu pună un profit mai mare, pentru a nu creşte valoarea serviciilor pe care le oferim populaţiei. Contractul este unul administrativ. Noi, prin lege, suntem chemaţi să veghem la interesul public. De ani de zile se vorbeşte în România despre colectare selectivă şi reciclare, iar în Constanţa nu s-a făcut nimic”, a mai transmis edilul.



Evident că subiectul bisericilor construite în oraş nu putea fi trecut cu vederea. După vâlva care s-a făcut în urmă cu puţin timp în ceea ce priveşte biserica de la Macul Roşu, iată că Vergil Chiţac a venit cu explicaţii clare. „La Macul Roșu, Arhiepiscopia a făcut o acțiune pentru amânarea executării silite, apoi amânarea desființării construcției până când se judecă amânarea executării.



După tot circul mediatic de proastă calitate pe care l-a făcut Arhiepiscopia, a apelat în final tot la justiție. Așteptăm să se judece amânarea executării silite. Sunt trei procese pentru trei biserici construite integral ilegal și încă cinci pentru construcții parțial nelegale. Una e cea de la Macul Roșu, alta tot pe Tomis, la OMV, unde stâlpul a ieșit prin tavan, iar alta la Compozitori. Sunt procese inițiate înainte de a ocupa eu funcția de primar”, a concluzionat Vergil Chiţac.



Imediat după încheierea şedinţei ordinare a Consiliului Local Constanţa, primarul municipiului, Vergil Chiţac, a susţinut o conferinţă de presă, în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte, unul dintre acestea referindu-se la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa, închis momentan.Vergil Chiţac a dat asigurări că în cel mai scurt timp se va deschide un etaj. „Partea din clădire care nu luat foc, în două săptămâni, dăm drumul și la etajul 2, iar partea cealaltă, zona ATI, unde a luat foc, trebuie să intre într-un proces de reabilitare, pentru că experții ne spun că este risc seismic 1. Clădirea aceea trebuie consolidată, deci va mai dura. Am găsit sursă de finanțare în programul 2021 – 2027. Spitalul de Boli Infecțioase, odată închis, nu mai poate avea același număr de paturi. Modularul nu este numai pentru COVID. Odată închis, dintr-o eroare, asta să fie foarte clar, ca să-l deschizi, trebuie să te raportezi la noile standarde. Într-un salon unde au fost 4 paturi, acum au rămas două. Este limpede că acea clădire nu mai poate să aibă același număr de paturi, dar necesitatea există. Este un efort pentru bugetul nostru, dar trebuie să ni-l asumăm”, a declarat Vergil Chiţac.