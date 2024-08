Scandal total! Ministrul Rafila, pe făraș? „A mințit, trebuie să plece!”

Unul dintre cei care arată cu degetul spre ministrul Rafila este liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a comentat situația de la Spitalul Pantelimon, pe B1 TV, și s-a arătat de părere că „în situația în care se adeverește că acolo au fost omorâți oameni este indiscutabil că Rafila trebuie să plece” din funcția de ministru al Sănătății.„Avem o situație care are următoarele coordonate. În presă au apărut informații că la un anumit spital anumiți pacienți au fost omorâți intenționat de niște medici din niște motive cu totul și cu totul imorale, de nediscutat. Asta a fost informația de presă. Ministrul Sănătății trimite Corpul de control, se întoarce Corpul de control (…), Corpul de control spune că e în regulă, fără nicio problemă, după care intră Parchetul în acțiune, reține doi medici și dă un comunicat, un comunicat care, în opinia mea, este dur, pentru că ancheta este la început și fiecare cetățean, inclusiv medicii respectivi, se bucură de o prezumție. Faptul că acel comunicat al Parchetului este dur nu înseamnă că domnul Rafila nu are o responsabilitate că odată ce în spațiul public a apărut această informație Corpul de control, care e în subordinea domniei sale, și managerul, care a fost numit de domnia sa, l-au dezinformat. Este vorba de răspunderea politică a unui ministru, care poate fi extrem de ușor dezinformat în situațiile de genul acesta. Toate lucrurile astea le pun în cheia înțelepciunii. Eu nu sunt adeptul mișcărilor peste noapte și aici din nou îi dau dreptate lui Ciolacu că nu luăm măsuri emoțional pe situații atât de complicate, dar în situația în care se adeverește că acolo au fost omorâți oameni este indiscutabil că Rafila trebuie să plece”, a mai declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.Și deputatul USR Emanuel Ungureanu a pus tunurile pe ministrul Rafila.„Cele două doamne doctor care au sesizat problemele grave din Spitalul Pantelimon au fost concediate de Corpul de control al lui Rafila și de managerul lui Rafila. Care este marea problemă a mea, ca viitor pacient? Marea problemă a mea este că reclamația cu privire la 20 de oameni care ar fi murit în condiții suspecte, nu la unul de 54 de ani, ci la 20, a fost ridicată de un medic, atenție! Nu politicienii, nu pacienții, nu aparținătorii au sesizat Parchetul că niște medici fac pe nu știu dacă Dumnezeu sau pe dracul și decid cine trăiește și cine moare, atenție! Niște medici au fost reclamați de alți medici. De aici pornește cazul și de aici pornește mecanismul care îl cuprinde pe Rafila ”, a spus Ungureanu, la Știrile B1 TV.„Rafila află că într-o secție ATI din țara asta există sesizări că 20 de oameni ar fi murit în interval de 48 de ore. Dincolo de poziția de ministru, de microbiolog, de profesor, de orice ar fi, este om. El, în calitate de om, ar fi trebuit să spună, «aoleu, cum? În 48 de ore au murit 20 de oameni? OK, sunt medic, mă duc și eu la spitalul ăla, pentru că sunt ministru al Sănătății și spitalul e în subordinea mea, să vorbesc și eu cu toată lumea, băi, cum e posibil așa ceva?». Ce a făcut Rafila? S-a dus cu doi funcționari, care n-aveau nicio treabă cu partea medicală, un ofițer, un pensionar special, un consilier de-al lui personal, și din fața spitalului a spus că la Spitalul Sfântul Pantelimon «nu sunt niciun fel de probleme, ci este un conflict între niște persoane»”, a continuat deputatul USR.În altă ordine de idei, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că nu are motive să îşi dea demisia în scandalul de la Spitalul Sf Pantelimon, pentru că infracţiunea vizată - omor premeditat - nu este responsabilitatea ministerului său.Rămâne de văzut dacă prim-ministrul Marcel Ciolacu îl va remania pe ministrul Sănătăţii ca să stingă gălăgia ce a cuprins toate partidele.