Se fac restructurări la Primăria Constanța? Iată ce spune edilul Vergil Chițac!

Consilierii locali din Constanța s-au reunit, vineri în cadrul ședinței ordinare unde au votat mai multe proiecte de hotărâre. Printre altele, în cadrul discuțiilor cu presa, edilul Vergil Chițac a abordat și subiectul restructurărilor și reducerilor de personal în cadrul administrației publice locale, așa cum se întâmplă prin alte părți.În acest context, primarul a spus că, deși există tendințe în acest sens la nivelul Consiliului Județean, nu va putea lua o decizie fermă până nu va întocmi bugetul pentru anul 2025. În plus, a explicat că, în fiecare săptămână, organizează ședințe cu toți șefii de structuri din primărie pentru a discuta despre problemele administrative.„Eu vă spun că lucrul ăsta nu pot să știu decât atunci când voi face bugetul. În fiecare zi de luni fac ședință cu toți șefii de structuri și discutăm despre problemele pe săptămâna respectivă”, a adăugat primarul, subliniind importanța unei bune coordonări la nivelul administrației locale.Totodată, șeful administrației publice locale din Constanța a spus că, în cadrul acestor ședințe, a avut deja o discuție clară cu echipa sa despre prioritățile pentru acest an.„În prima lună sau când am avut noi prima ședință, ne-am zis clar, bugetul e numărul unu. Bugetul va fi fundamentat pe premisele necesității de a finanța proiectele esențiale ale orașului, începând cu cele de infrastructură. Toate proiectele care au finanțare și sunt în diferite faze de implementare vor trebui să aibă banii necesari. Un proiect dacă îl începi astăzi și îl trimiți peste un an jumătate, constructorul îți va cere ajustările de prețuri din cauza inflației. Nimeni nu poate prognoza cât este inflația”, a explicat Vergil Chițac.În ceea ce privește restructurările anunțate, Chițac a menționat că acestea vor fi inevitabile, în special dacă veniturile nu vor acoperi costurile. „Dacă costurile sunt mai mari, va trebui să tai și, în ultimă instanță, mă gândesc la restructurări de personal. În anul 2021, RADPP-ul și Confort Urban aveau între 500 și 600 de angajați, aveau două consilii de administrație și opt directori. După fuziunea celor două instituții, numărul angajaților a scăzut sub 400, iar numărul directorilor a fost redus la doar doi. Acum, cele două societăți comerciale au fuzionat, au 400 de oameni sau sub 400, au doi directori și un consiliu de administrație. În ciuda reducerii numărului de angajați, performanța economică a celor două societăți a fost semnificativ îmbunătățită. Cifra de afaceri este dublă față de 2021. Am făcut reformă fără să stau și să aștept să vină criza”, a declarat primarul Vergil Chițac.