Surpriză de proporţii. Un consilier local din Constanţa a demisionat. "Motivele sunt strict personale"

Veste neaşteptată în Consiliul Local Municipal Constanţa. Consilierul local PNL, Teodor Popa, a decis să îşi dea demisia din funcţia pe care o deţinea. Contactat de echipa Cuget Liber, Teodor Popa ne-a mărturisit că a luat această decizie din motive personale.

"Este adevărat, mi-am dat demisia din Consiliul Local Municipal Constanţa. Am ales să fac acest pas din motive personale. Sunt motivele mele. Poate că şi acestea ţin de activitatea Consiliului Local, dar deocamdată sunt motivele mele şi nu au legătură cu altceva. Nu cred că această demisie îmi va afecta relaţia cu membrii din PNL. Orice om este liber să facă lucrurile aşa cum le consideră că sunt mai bune pentru el, pentru comunitate şi pentru partidul din care face parte. Nu văd de ce să se întâmple aşa ceva. Am o relaţie foarte bună cu toţi cei care sunt în conducerea PNL, am o relaţie bună cu ceilalţi consilieri locali, am o relaţie nemaipomenită cu ceilalţi colegi din celelalte partide. Nu văd de ce ar afecta pe cineva decizia mea de a mă retrage. Este o decizie unilaterală, nu m-am certat cu nimeni, nu am jignit pe nimeni. Sunt foarte aglomerat, am un serviciu, am o familie, am alte acţiuni în cadrul partidului şi timpul nu îmi mai permite să mă ocup de o funcţie atât de importantă cum este cea de consilier local. Este decizia mea şi cred că este mai bine să fie aşa. Motivele mele au legături conexe cu alte acţiuni, dar să ştiţi că nu m-a forţat nimeni. Sunt foarte bun prieten cu primarul Vergil Chiţac", a declarat pentru Cuget Liber Teodor Popa.