Tanczos Barna: Viitorul Comunităţii maghiare nu depinde de prezenţa UDMR într-un guvern

Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna a declarat, vineri, la Băile Tuşnad, unde a participat la lucrările Universităţii de Vară 'Tusvanyos', că viitorul comunităţii maghiare nu depinde de prezenţa UDMR la guvernare.







“Comunitatea maghiară din România este o comunitate foarte puternică şi am demonstrat, de fiecare dată, că indiferent de situaţie, indiferent dacă suntem la guvernare sau suntem în opoziţie, putem să ne strângem rândurile, putem să asigurăm o susţinere puternică pentru Uniunea Democrată Maghiară din România, pentru a reprezenta la cel mai înalt nivel interesele maghiarilor din România, împreună cu partidele mai mici, ungureşti, care ne sunt parteneri în Parlament. Comunitatea şi viitorul comunităţii maghiare nu depinde doar de guvernare, nu depinde doar de poziţia UDMR într-un guvern sau altul. Suntem capabili să participăm şi să aducem plus valoare oricărei echipe guvernamentale şi am demonstrat acest lucru în cei doi ani şi jumătate. Dar, sunt momente în care nu mai putem accepta compromisul şi trebuie să arătăm că viitorul comunităţii nu depinde de prezenţa UDMR într-un guvern. Importanţa proiectelor rămâne, munca care trebuie făcută, rămâne, o vom face din opoziţie, ajutând, dacă trebuie, guvernul în anumite proiecte care sunt de viitor, dar criticând acele decizii care nu sunt tocmai bune. Păstrăm o relaţie bună, în continuare, cu PSD şi PNL, păstrăm o relaţie bună cu USR, în momente în care trebuie să criticăm guvernul, şi vom arăta aceeaşi deschidere pentru tot ce este benefic comunităţilor, indiferent de judeţ, indiferent de regiune, din România”, a punctat fostul ministru al Mediului.







Tanczos a fost prezent la tradiţionala ‘masă rotundă a politicii naţionale’, alături de mai mulţi reprezentanţi ai maghiarilor din Bazinul Carpatic, dar şi de vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, unde a vorbit, printre altele, de prezenţa UDMR la guvernare şi activitatea miniştrilor Uniunii, dar şi de faptul că Uniunea a fost scoasă de la guvernare, ceea ce a lăsat ‘un gust amar’.







În contextul participării la lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, el a mai arătat că, anul trecut, după declaraţiile lui Viktor Orban de la ‘Tusvanyos’, liderului UDMR, Kelemen Hunor, i s-a cerut să se delimiteze de acele afirmaţii, susţinând că acest lucru nu se poate cere de la comunitatea maghiară, potrivit Agerpres.







“Anul trecut, după declaraţiile de la Tusvanyos, a fost un moment în care s-a cerut ca domnul Kelemen să se delimiteze de cele spuse aici şi a spus inclusiv dânsul, la acel moment, că nu se poate cere aşa ceva de la comunitatea maghiară. Noi suntem în comunitate puternică, sigur, putem avea păreri diferite, dar delimitarea nu este un lucru care s-ar putea întâmpla în raport cu organizaţiile maghiarilor din celelalte ţări, din Slovacia, din Serbia, din Slovenia, din Ucraina sau din România sau în raport cu Guvernul de la Budapesta. Suntem o echipă puternică şi împreună încercăm să creionăm viitorul comunităţii maghiare, indiferent în ce ţară trăieşte pe acest continent”, a spus Tanczos Barna.







La dezbaterea de vineri a participat, ca de fiecare dată, vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, care a vorbit despre proiectele finanţate de Guvernul Ungariei pentru comunităţile maghiare din Bazinul Carpatic.







El a declarat, potrivit traducerii oficiale, că din 2010 au fost implementate peste 50.000 de astfel de proiecte, în valoare de 500 miliarde de forinţi.







Semjen a subliniat că s-au finanţat 3.000 de proiecte care vizează clădiri ale bisericilor, susţinând că “niciuna dintre aceste biserici nu o să fie transformată într-o moschee sau mall, cum se întâmplă în Europa Occidentală”.







De asemenea, vicepremierul ungar s-a referit şi la proiectele culturale, sportive, educaţionale sau sociale ce vizează comunităţile maghiare din Bazinul Carpatic. El a vorbit şi de legea cetăţeniei ungare pentru maghiarii din Bazinul Carpatic, despre care spune că a fost elaborată după modelul legii cetăţeniei române acordate cetăţenilor din Republica Moldova.







La dezbatere au participat reprezentanţi ai maghiarilor din Bazinul Carpatic, care au prezentat situaţia comunităţilor pe care le reprezintă, dar şi Potápi Árpád János, secretarul de stat pentru politici naţionale la cancelaria premierul Ungariei.







Lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad continuă şi sâmbătă, când urmează să îşi ţină tradiţionalul discurs premierul Ungariei, Viktor Orban.