UPDATE: A început votul pentru învestirea Guvernului. Ce a declarat Marcel Ciolacu

UPDATE

„România are nevoie astăzi de un guvern deplin funcțional. Acesta este cel mai așteptat și puternic semnal pentru investitori, pentru partenerii externi și pentru economia românească. Sunt convins că va exista un impact imediat la Bursa de Valori de la București. Acolo sunt cele mai importante companii românești și acolo sunt investite și multe zeci de miliarde din fondurile de pensii ale românilor!



Acesta este primul pas, să dăm un impuls pozitiv mediului de afaceri prin stabilitatea oferită de guvern și de coaliția parlamentară care îl susține.



Al doilea obiectiv major al acestui Cabinet este organizarea rapidă a alegerilor prezidențiale, în siguranță deplină și transparență totală. Românii trebuie să-și aleagă președintele într-un climat normal, nu într-o realitate hibridă construită în afara țării, de dușmani ai României.



De aceea, alături de colegii mei din Guvern, mă voi asigura că alegerile prezidențiale vor fi echitabile pentru toți competitorii și că voința românilor - și nu algoritmii rețelelor sociale - vor decide președintele României!



Doamnelor și domnilor,



Eu nu cred că în această sală există politicieni pro-europeni și politicieni anti-europeni. La 35 de ani de la Revoluția în care românii și-au dat viața pentru libertate și pentru democrație, mi-e greu să cred că cineva își dorește să ne întoarcem în dictatură.



În acești 35 de ani, România s-a schimbat radical. La fel, și viața românilor!



Suntem membri NATO, UE și recent am aderat complet la spațiul Schengen! Iar nimeni nu vrea să piardă tot ce am dobândit până acum!



Știu sigur că toți suntem reprezentanți ai românilor, care ne-au legitimat prin votul lor să luptăm pentru România. Eu refuz să cred că milioanele de români din diaspora, care trăiesc de ani buni conectați la civilizația europeană, sunt anti-europeni! Este un non-sens!



Eu am înțeles însă votul de protest al românilor. Nu cred că este un vot generat de sărăcie, așa cum s-a spus. Și am văzut reputați analiști care au pus degetul pe rană: România nu mai este o țară săracă!



Problema nu e una de inegalitate, ci de inechitate într-o Românie care s-a trezit într-o nouă realitate economică și socială, cu o clasă de mijloc care crește constant. Și îmi permit să citez acum dintr-o asemenea analiză care mi-a atras atenția pentru că surprinde exact esența problemei.



În interiorul clasei economice de mijloc avem o categorie minoritară (și din ce în ce mai minoritară) cu putere economică și cu prestigiu social, și o categorie majoritară (și din ce în ce mai majoritară) cu o putere economică cel puțin similară, dar lipsită complet de prestigiu social. Iar puterea economică nu rabdă prea mult timp să fie lipsită de prestigiu social. Când ești sărac, rabzi. N-ai încotro. Dar când nu mai ești sărac, nu mai rabzi. Inegalitatea poate fi suportată, dar inechitatea între egali, nu!



Iar concluzia este că, în România, prestigiul social – cu toate beneficiile care decurg din el – aparține exclusiv clasei educate.







Rezolvarea deficitului de forță de muncă și energia ieftină obținută prin creșterea producției sunt elementele principale pentru succesul Renașterii industriei României. Patriotism economic nu înseamnă comunism. Înseamnă să produci cât mai mult în țara ta, să echilibrezi balanța de plăți, și să stimulezi domeniile în care chiar putem face performanță: agricultură, IT, petrochimie sau materiale de construcții. Mai mult, patriotism economic înseamnă mai multe locuri de muncă aici, în România. Asta va genera venituri bugetare mai mari cu 6 miliarde euro, cumulat, în următorii 5 ani”, a declarat Marcel Ciolacu.







ȘTIREA INIȚIALĂ





















Viitorul guvern va avea trei vicepremieri: Marian Neacșu (PSD), Cătălin Predoiu (PNL), Cseke Attila (UDMR).



MINISTERELE PNL



Ministerul de Interne - Cătălin Predoiu (vicepremier)



Ministerul Educaţiei - Daniel David



Ministerul de Externe - Emil Hurezeanu



Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Marcel Boloş



Ministerul Mediului - Mircea Fechet



Ministerul Energiei - Sebastian Burduja



MINISTERELE PSD



Vicepremier fără portofoliu: Marian Neacşu



Ministerul Apărării - Angel Tîlvăr



Ministerul Econimiei şi Digitalizării - Bogdan Ivan



Ministerul Transporturilor - Sorin Grindeanu



Ministerul Sănătăţii - Alexandru Rafila



Ministerul Agriculturii - Florin Barbu



Ministerul Culturii - Natalia Intotero



Ministerul Muncii - Simona Bucura Oprescu



Ministerul Justiţiei - Radu Marinescu



MINISTERELE UDMR



Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila (vicepremier)



Ministerul Finanţelor - Tanczos Barna



Din totalul de 462 de parlamentari, în ședința comună dintre Camera Deputaților și Senat, 364 de parlamentari s-au prezentat.

Vreau să fie foarte clar, acest Guvern nu va fi unul care să ia măsuri de austeritate! Din contră, vom continua să susținem mediul de afaceri prin programe masive de sprijin. Dar ne dorim ca fiecare euro pe care-l oferim pentru dezvoltare să aibă o justificare solidă.Românii ne cer să avem grijă de banul public și exact asta vrem să facem! Asta înseamnă că facilitățile fiscale vor fi extrem de țintite, axate strict pe domeniile economice strategice și acolo unde importăm cel mai mult.Evident, vom menține politicile publice care au produs rezultate importante în 2024 și le setăm ca standard al dezvoltării economice: investiții publice de 120 de miliarde de lei anual și un ritm de finalizare a 200 de kilometri de drumuri rapide pe an.Accesul echitabil la sănătate îl realizăm prin continuarea construcției celor trei spitale regionale, a celor 10 noi spitale și modernizarea a 17 unități sanitare existente- toate aflate deja în diferite stadii de execuție.O altă provocare majoră este asigurarea de hrană sănătoasă produsă în România. Asta înseamnă peste 16 miliarde euro, în următorii 4 ani, pentru investiții masive în irigații și stimuli pentru noi fabrici de procesare.Am spus de la început că Educația este una dintre cauzele majore ale nemulțumirilor existente în societate. De aceea, în următorii 4 ani, investițiile în Educație, fără cheltuieli de personal și funcționare, vor fi de peste 6 miliarde euro.Vorbim despre generalizarea Programului Masa Caldă în școli, adică un sprijin consistent pentru copiii vulnerabili menit să reducă abandonul școlar. Aici aș mai adăuga construirea a peste 900 de școli și grădinițe, dar și achiziția a 1.200 de microbuze electrice pentru transportul elevilor. În plus, vom cheltui un miliard de euro pentru învățământul dual. Totodată, vom reduce masiv impozitele pentru tinerii angajați.Dar și aici- voi continua să îi cer și noului ministru al Educației introducerea unor criterii clare de performanță pentru profesori. Alocarea bugetară în învățământ trebuie să se facă în funcție de performanța școlară.Stimați colegi,Nu ne așteaptă un drum ușor! Nu vreau să mint pe nimeni. Trebuie să fim sinceri. Va fi greu, chiar dacă în următorii 4-5 ani sunt anii cu cele mai mari investiții publice din fonduri europene, PNRR și buget- peste 155 de miliarde de euro!Principalii noștri parteneri comerciali din Uniunea Europeană au probleme politice și economice grave. Ultima prognoză a Comisiei Europene arată că Germania și Austria vor avea al doilea an consecutiv de scădere economică, în timp ce Italia, Franța și Ungaria vor avea creșteri minore.Această criză economică din țările dezvoltate se va resimți și în România în 2025. Vom avea un an economic dificil. România nu poate oferi servicii publice ca în Vest cu venituri la buget la care nu contribuie toți! Este un adevăr.De aceea, acest Guvern trebuie să fie unul al reformelor și investițiilor. Nu există altă șansă decât dacă vom raționaliza cheltuielile publice și vom îmbunătăți colectarea veniturilor la stat.Ca să obținem un stat suplu și performant este nevoie de decență în cheltuirea banului public, debirocratizare și descentralizare.Am început deja cu reducerea numărului de ministere și a numărului de secretari de stat. În urma unui audit de performanță, la nivelul fiecărei entități publice, vom face propuneri de desființare și comasare.Vom continua analiza cheltuielilor în toate sistemele publice, extinderea achizițiilor centralizate și un mecanism de control pentru creșterile care depășesc 20% față de costurile medii ale instituțiilor publice.Așa arătăm respect față de timpul cetățenilor și al companiilor care investesc în această țară, plătesc taxe și creează locuri de muncă!Vom continua însă repartiția echilibrată pe regiuni și județe a banilor alocați proiectelor de investiții. România trebuie să reducă inegalitățile și să treacă de la consumul din import la investiții în producție și exporturi.Chiar dacă va fi un an greu, în care trebuie să începem consolidarea bugetară, protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii rămâne obiectivul principal.Simultan cu respectarea angajamentelor luate prin Planul bugetar Structural, vom reduce gradual povara fiscală pe muncă, cu până la 5 puncte procentuale, în cazul salariilor mici și a familiilor cu copii. Măsurile de creștere a veniturilor mici și stoparea creșterilor explozive a prețurilor trebuie să continue. În plus, pentru a sprijini familiile tinere și, implicit, creșterea demografică trebuie să venim cu facilități țintite precum programele de locuințe și creditele avantajoase.Astăzi, la ora 17:10, a început votul pentru învestirea Guvernului Ciolacu 2, după ce toți cei 16 miniștri propuși de Coaliția PSD-PNL-UDMR și minorități au fost audiați și au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate.