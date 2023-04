VEȘTI BUNE. Contractele de finanțare pentru viitoarele spitale din Constanța, semnate astăzi - VIDEO

De asemenea, astăzi va fi semnat și contractul de finanțare pentru construirea Spitalului de Pediatrie „Mama și Copilul”, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Petre Enciu.



„Astăzi, Consiliul Județean Constanța va semna cel mai important contract de finanțare în valoare de 150 milioane de euro pentru construirea Spitalul de Pediatrie "Mama și Copilul".



Echipa noastră care gestionează acest proiect a răspuns tuturor solicitărilor ministerului din perioada de pre-contractare, iar după 6 contracte de finanțare semnate în Ardeal și Banat, a venit și rândul Dobrogei.



În plus, n-am așteptat aceasta semnare și am dat și startul, în paralel, cu clauza suspensivă, a achiziției privind proiectarea și execuția de lucrări, pentru că avem de-a face cu acea constrângere care ne presează să finalizăm investiția până în iunie 2026.



Semnarea acestui contract ne va garanta finanțarea obiectivului de investiții prin PNRR, lucru extrem de important în contextul actual privind riscul în care se află România generat de neimplementarea reformelor asumate în acest program.



Problemele se văd de la cererea de plata II aflată încă în negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene și în baza căreia România vă primi cu 143 milione de lei mai puțin din cauza neimplementării jaloanelor privind electrolizoarele noi și a proiectelor de cogenerare. Vă urma Cererea de Plata III care are probleme cu bine cunoscuta reformă a pensiilor speciale și mai puțin cunoscuta reformă privind Guvernanța Corporativă, acea lege care permite numirile politice în Consiliile de Administrație ale Companiilor de Stat”, a arătat acesta.





Reprezentanții autorității publice locale a anunțat că joi, 20 aprilie, primarul Vergil Chițac și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, vor semna contractul de finanțare pentru Policlinica municipală, specializarea cardiologie și oncologie. Evenimentul va avea loc începând cu ora 12.30, la Amfiteatrul Ambulatoriului Clinic Integrat al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC).