Ziua Internațională a Familiei sărbătorită la Cumpăna cu un spectacol "Vintage"

În aceste momente, la Căminul Cultural din Cumpăna se serbează "Ziua Internațională a Familiei". Ca în fiecare an, gazda este primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju. Sunt prezente 15 familii căsătorite de 50 de ani și 12 familii de tineri care și-au unit destinele în acest an.







„Astăzi, 15 Mai, Ziua Internațională a Familiei. Familia este darul cel mai de preț. Familia este locul în care ne-am născut, am crescut, am învățat să pășim, am învățat să înfruntăm greutățile vieții. Familia este locul în care găsim mângâierea. Găsim cuvinte dulci ale mamei, ale tatălui. Acasă primim observațiile cele mai pertinente. Avem 15 cupluri reunite în urmă cu 50 de ani într-o familie care a rezistat atâția ani, aducând pe lume copii, construind case și ajutându-i să meargă la facultate. Ei vor ca acești copii ai lor să ducă o viață mai ușoară decât a lor. Trecem fiecare printre niște etape ale vieții. Ne bucurăm de îmbrățișarea copiilor, nepoților și a strănepoților. Se întâmplă asemenea fapte aici la Cumpăna noastră. Vreau să mulțumesc prietenilor dragi care sunt din Constanța și au venit acasă la noi la Cumpăna răspunzând invitației noastre", a transmis Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.







La eveniment este prezentă și fosta mare handbalistă a României, actualmente cetățean de onoare al comunei Cumpăna, Elena Frîncu.

De asemenea, participă și persoane care își vor uni destinele în acest an.







„Port astăzi mesajul IPS Teodosie și binecuvântarea sa arhierească față de tinerele familii. Familia este o valoare deosebită și aleasă. Sunt delegatul său de azi dimineață când am aflat că dumnealui a acceptat un drum departe. Am 6 copii și am trecut și prin bune și prin rele alături de soție. Am înțeles progresiv ce înseamnă cu adevărat familia. Familia nu o înțelegi doar atunci când spui ‘da’ la starea civilă. Începi să înțelegi deja când experimentezi și faci totul pentru viitorul copilului tău. Nu te simți familie decât atunci când îți ții în brațe copilul”, a mărturisit Părintele Cristian Pricop.







Familiile vor primi în dar un frumos spectacol, flori, diplome şi daruri. Spectacolul „Vintage” cuprinde un repertoriu bogat, specific perioadei interbelice, studenții Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța vor interpreta diverse piese muzicale din palmaresul muzicii românești, au anunțat organizatorii.







Proiectul „Vintage” se constituie și într-o activitate de cercetare a repertoriului de altădată, găsirea modalităților de interpretare, precum și parcurgerea etapelor de organizare a unui spectacol. Conceptul spectacolului și direcția muzicală aparțin regretatului compozitor Dumitru Lupu.