Nu lăsați tinerii să plece din țară și oferiți-le locuri de muncă! Deficit de medici în spitalele constănțene!

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a făcut, zilele trecute, un apel către spitale să scoată posturi la concurs, chiar dacă încă este în vigoare ordonanţa care limitează angajările la stat. În acest sens, el a precizat că va face un memoriu la Guvern, pentru a solicita angajări pe aceste posturi libere. Toate acestea în condiţiile în care bolnavi sunt, dar specialiştii tinerii nu au locuri suficiente de muncă. Este vorba despre cei peste 1.000 de noi medici specialişti care, deocamdată, nu se vor putea angaja în sistemul de sănătate.Aceste cadre medicale au susţinut, de curând, examenul de specialitate, dar ei nu au, pur şi simplu, unde să lucreze. „Sunt convins că Guvernul va aproba un astfel de memorandum care să permită ocuparea posturilor libere de către medicii care nu au în momentul de faţă un angajament. Această mie de specialişti care tocmai a susţinut examen, este probabil cel mai bun exemplu, trebuie să îi angajăm aici, în ţară, avem nevoie de ei. Nu trebuie să încurajăm în niciun fel imigraţia personalului medical calificat”, a declarat Rafila. Pentru că este un domeniu în care lipsa personalului poate avea efecte nefaste asupra vieţii bolnavilor, am luat legătura cu managerii unităţilor sanitare din judeţul Constanţa, pentru a vedea care este situaţia angajărilor pe plan local.La Spitalul CF Constanţa, dr. Iuliana Botezatu, managerul instituţiei a recunoscut că se confruntă, în continuare, cu deficit de personal, dar au şi concursuri în desfăşurare, pentru ocuparea anumitor posturi. Mai mult decât atât, noua structură funcţională, prin ambulatoriul integrat, care va avea 28 de cabinete noi de specialitate reprezintă o prioritate organizaţională în perspectiva încheierii unui nou contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Deci, şi pe acest palier, va fi nevoie de angajaţi.„Deficit avem cu siguranţă, dar şi concursuri care se vor desfăşura chiar în cursul săptămânii viitoare, începând cu 22-23 mai. Momentan, acestea sunt pentru asistenţi medicali, infirmiere, îngrijitoare, dar urmează şi concursuri pentru ocuparea posturilor de medici ATI, pentru medicina de familie, pentru camera de gardă, în port şi pentru chirurgie generală. Este foarte dificil să ne descurcăm. Practic, o bună parte din personal a ieşit la pensie, avem şi transferuri care s-au operat. Vin alţi asistenţi şi medici prin transferuri şi ne aflăm în plin proces de reorganizare al structurii funcționale. Calitatea asistenţei medicale reprezintă, în permanenţă, o prioritate, pentru noi şi este strâns legată şi de numărul de personal”, a declarat dr. Botezatu, pentru „Cuget liber”.Concursuri în desfăşurare la majoritatea unităţilor sanitareDirectorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Ionuţ Cornel Ionescu a explicat că ei trimit toate posturile libere la minister, pentru elabora memorandumul de către MS. „Noi avem concursuri în desfăşurare, dar aşteptăm textul final al ordonanţei, după care putem trage o concluzie. Recent, am scos la concurs un post la Oncologie şi la Neurochirurgie, unde nu găsim medici şi am venit în întâmpinarea medicilor tineri, încă din perioada rezidenţiatului, pentru a-i titulariza pe post”, a precizat managerul. Mai departe, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI), directorul SCBI, dr. Claudia Cambrea a declarat că, şi ei, au trei posturi pentru care va fi susţinut concurs, dar că nu se confruntă cu deficit.Directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea ne-a declarat că, şi acolo, au început să mai scoată la concurs din posturile vacante. „La acest moment, sunt în desfăşurare câteva concursuri şi încerc să gestionez cât se poate de bine bugetul versus angajări, pentru că toate vin cu costuri, dar avem secţii pe care este nevoie, neapărat, să aducem oameni. Cardiologia este descoperită, şi, în plus şi Pediatria, pentru că medicii ne-au plecat în altă parte. Acestea sunt cele mai dureroase. În plus, foarte curând vom prelua şi ambulatoriul şi va fi nevoie de oameni. În maxim o lună îl vom inaugura”, a precizat managerul.La rândul său, managerul Spitalului Orăşenesc Hârşova, ec. Bogdan Zidaru, a spus că, săptămâna aceasta, la ei, va avea loc concursul de fizician. „Noi vom organiza, în perioada următoare, concurs pentru ocuparea funcţiei de radiolog, medic ATI (Anestezie-Terapie Intensivă). Aşteptăm să ne vină şi cei 11 rezidenţi pe care-i avem la Constanţa. Până acum, ne-a venit doar medicul oftalmolog, urmează să ajungă alţi patru specialişti. Deci, în viitorul foarte apropiat, vom avea medici. Acum, este adevărat, peste tot este o problemă, dar noi am solicitat personal la Ministerul Sănătăţii. În prezent, nu avem medic pe secţia Neurologie. Nu găsim specialist”, a adăugat acesta.