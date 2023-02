Deficitul de acid folic favorizează apariția unor probleme de sănătate

Medicii le recomandă, deseori, în sarcină, femeilor, vitaminele, acestea fiind extrem de importante pentru buna funcționare a organismului. În ceea ce privește acidul folic, cunoscut și ca vitamina B9, acesta are numeroase beneficii pentru organism. În același timp, deficitul de acid folic poate favoriza apariția unor probleme de sănătate. Tocmai de aceea este necesar să știți ce rol are în organism, care sunt simptomele carenței de acid folic, dar și care sunt sursele bogate în acid folic și cum poate fi administrat. Specialiștii spun că acidul folic sau folatul este un nutrient esențial care face parte din complexul de opt vitamine hidrosolubile B. Este important de menționat faptul că acesta reprezintă o formă sintetică a vitaminei B9 și nu se regăsește în mod natural în alimente, ci sub formă de supliment alimentar. Rolul său este de a contribui la producerea de energie, la metabolizarea carbohidraților, reglează funcționarea sistemului nervos și transformările proteinelor și lipidelor în organism. Printre principalele beneficii se numără prevenirea malformațiilor congenitale și susținerea sistemului nervos. Totodată, poate preveni apariția demenței și poate ajuta la scăderea declinului cognitiv.