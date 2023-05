Denis Alibec, amenințat de unii suporteri după eliminarea din meciul cu Craiova

Imediat după ce FCV Farul a încheiat la egalitate, scor 1-1 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, pentru Denis Alibec a început coşmarul.

Atacantul constănţenilor a primit un cartonaş roşu direct după ce l-a lovit cu cotul pe Vătăjelu la o fază care nu anunţa nimic.

O parte din suporterii Farului nu au putut să reziste unui asemenea gest şi îl bănuiesc pe Alibec că ar fi luat acel cartonaş roşu intenţionat.

Mama lui Denis, Emilia Stroe, este foarte speriată pentru fiul său şi speră ca acest calvar să se termine.

„Au fost foarte grele ultimele 24 de ore, Denis suferă mult. Nu se iartă pentru ceea ce a făcut, cu toate că el a stat, a analizat faza şi s-a uitat ore întregi. Nu îşi explică. Îmi spunea: «Nu am vrut să îl lovesc sub nicio formă, doar să-l împing». Nu îşi explică cum s-a întâmplat. Suntem afectaţi pentru că s-a şi vorbit mult. Am citit «n» mesaje că ar fi dat meciul pentru FCSB. De-aia a luat roşu, pentru că a luat bani de la Gigi Becali. I-au trimis mesaje de ameninţare suporterii. Sunt şi online pe postările diverselor site-uri. Ne este frică de lucrul acesta. S-a uitat de 100 de ori la fază, dar a spus că nu a vrut nicio secundă să îl lovească. El crede că ar fi fost doar de cartonaş galben. Au fost intrări mai puternice de cartonaş roşu. Când am văzut, simţeam că îmi stă inima. Nu puteam să cred. Două-trei ore nu mi-a venit să cred. După un sfert de oră, 20 de minute după meci m-a sunat şi era foarte supărat”, a spus Emilia Stroe.