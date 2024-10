ACIBADEM organizează un eveniment exclusivist la Constanța cu dr. Abdullah Etöz, renumit la nivel internațional pentru transplant de păr și chirurgie estetică. Înscrierile sunt deschise până în noiembrie

+40 264 701 754

ACIBADEM anunță organizarea unui eveniment exclusivist de estetică și transplant de păr cu participarea Prof. Dr. Abdullah Etöz, ce se va desfășura pe 9 noiembrie 2024, la Constanța în restaurantul Le Premier.Acest social meeting își propune să ofere participanților oportunitatea de a descoperi cele mai recente inovații în domeniul esteticii și al chirurgiei reconstructive și, de asemenea, să beneficieze de consultanță gratuită din partea unui specialist recunoscut pe plan internațional.Evenimentul, organizat de ACIBADEM, aduce într-un cadru rafinat și exclusivist expertiza estetică de top și tehnici de ultimă oră în chirurgia estetică şi reconstructivă.Participanții au ocazia să primească o abordare modernă și personalizată în estetică și răspunsuri personalizate la întrebările despre transplant de păr și procedurile de înfrumusețare. De asemenea, cei prezenți beneficiază de prețuri speciale și pachete promoționale pentru intervențiile estetice și transplantul de păr, valabile doar pe durata acestui eveniment., medic specialist în Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Estetică ACIBADEM Turcia și membru al Academiei Europene de Chirurgie Estetică (EOAS) și al Societății Internaționale de Chirurgie Plastică, Reconstructivă și Estetică are peste 15 ani de experiență internațională de lucru, incluzând activități în Suedia și SUA.Cu un portofoliu impresionant de cazuri de succes, Dr. Etöz s-a remarcat prin abilitățile sale de a transforma vieți cu ajutorul procedurilor chirurgicale personalizate și adaptate nevoilor individuale, fiind apreciat de către pacienți atât pentru rezultatele estetice deosebite, cât și pentru calitatea serviciilor oferite.Întâlnirea este dedicată atât celor care caută informații despre cele mai noi proceduri în chirurgia estetică și reconstructivă, cât și celor care doresc să își îmbunătățească aspectul. Înscrierile sunt acum deschise și toți cei interesați sunt invitați să participe la acest eveniment deosebit.Pentru informații suplimentare și pentru a vă înregistra, vă rugăm să apelați 0736 658 121.Lider în industria de sănătate din Turcia, Grupul Medical ACIBADEM, fondat în 1991, se distinge prin excelență și inovație în îngrijirea sănătății la nivel internațional - iar prin parteneriatul cu IHH, este al doilea cel mai mare lanț de asistență medicală la nivel mondial.În prezent, ACIBADEM are o vastă rețea de 80 de spitale multidisciplinare în 10 țări și 16 clinici ambulatorii în Turcia, precum și facilități medicale extinse în alte cinci țări: Bulgaria, Macedonia, Serbia, Olanda și Brunei. Portofoliul ACIBADEM include, de asemenea, Universitatea ACIBADEM din Istanbul, Compania de Asigurări Sigorta, Compania de Project Management specializată în construcția de spitale la nivel mondial, compania A-Plus, ACIBADEM Mobil, responsabilă pentru evacuări medicale interne și internaționale și telemedicină, ACIBADEM Technology și ACIBADEM Labs - toate contribuind la consolidarea renumelui ACIBADEM în domeniul asistenței medicale.ACIBADEM oferă multiple servicii de sănătate integrate și tratamente complexe, susținute de o echipă multidisciplinară de experți medicali de renume mondial, tehnologii de ultimă generație și acreditări internaționale JCI (Joint Comission International). Toate centrele de excelență acoperă o gamă largă de specialități, de la oncologie și cardiologie până la transplant de organe și chirurgie robotică. Sunt incluse 11 centre oncologie (chirurgie, radioterapie, chimioterapie), 16 centre de îngrijire cardiacă (pediatrie și adulți), 14 centre de fertilizare in vitro (FIV), 10 centre de transplant de organe (ficat, rinichi, măduvă osoasă), 10 centre pentru coloana vertebrală, 3 centre de medicină sportivă (acreditate FIFA) și 6 centre de chirurgie robotică.Fiind prima instituție de sănătate cotată public la Bursa de Valori de la Istanbul, ACIBADEM investește atât în Turcia, cât și in industria medicală. Grupul își continuă eforturile de a oferi servicii de top, accesibile, complete și de încredere pacienților săi., ACIBADEM oferă asistență completă la servicii medicale de top prin 5 reprezentanțe oficiale, dar și printr-o rețeta solidă de parteneri autorizați, schimburi de experiență și colaborări academice sau cu parteneri medicali locali. De asemenea, asigură suport constant, 24/7, pentru pacienții români, atât pe durata tratamentului, cât și după întoarcerea în țară.