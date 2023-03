Afecţiune care apare, de obicei, la începutul primăverii

Boala meningococică invazivă este o afecțiune bacteriană acută gravă, care implică 13 tipuri de bacterii, dar numai cinci sunt responsabili pentru boală (tipurile A, B, C, Y și W135). Potrivit specialiștilor, principalele forme de manifestare ale bolii meningococice invazive (BMI) sunt meningita acută purulentă şi septicemia, cel mai frecvent fiind afectate persoanele cu imunitate deficitară din zonele aglomerate şi cu contacte strânse. Oamenii se pot confrunta cu această afecțiune pe tot parcursul anului, dar ea are o incidenţă mai mare la sfârşitul iernii şi la începutul primăverii, manifestându-se atât sub formă endemică, dar şi epidemică.Formele generalizate ale infecţiei meningococice (meningită, meningococemie, meningoencefalită) se manifestă, de obicei, cu un debut acut brutal, cu febră la valori înalte ( 39-40ºC), vome repetate, cefalee pronunţată, hiperestezie cutanată, fotofobie, hiperacuzie. În formele grave apar convulsii, tulburări de conştiinţă, erupţii cutanate hemoragice (pete roşii întunecate pe piele) iniţial pe membrele inferioare şi pe fese. Totodată, se prezintă sub forma unuia sau mai multor sindroame clinice: bacteriemie, sepsis, meningită sau pneumonie. În ceea ce privește meningococemia, aceasta trebuie suspectată în cazurile de sindroame febrile acute de cauză neprecizată. Boala este caracterizată prin: apariție bruscă a febrei, cefalee intensă, grețuri cu/fără vărsături, redoare de ceafă, erupție cutanată, delir și comă, septicemie și chiar deces, în unele cazuri.