Afecțiuni care pot provoca episoade de vărsături la copii

Vărsăturile la copii pot fi un eveniment izolat sau pot face parte din tabloul unei afecţiuni mai serioase. Este important doar să recunoaşteți semnele de gravitate şi să mergeți cu cel mic de urgenţă la medic. Nu uitați, însă, că vărsătura poate fi semnul unei gastroenterite, dar în acelaşi timp, dacă este însoţită de febră, stare generală proastă, durere de cap şi rigiditate a cefei, poate fi semnul unei meningite.Potrivit specialiștilor, copilul poate vărsa din cele mai diferite motive, de la prea multă agitație după masă, până la cauze virale și indigestii ușoare.De cele mai multe ori, o repriză de vărsături rezolvă problema și copilul își revine rapid. Dacă el varsă din nou, dacă ajunge în situația de a a-și fi golit complet stomacul și spasmele de vomă persistă trebuie stabilită cu precizie cauza acestora, iar sfatul medicului este mai mult decât necesar.De exemplu, dacă cel mic are gastroenterită, cel mai probabil va avea febră, care poate urca până spre 40°C., diaree, vărsătură. Practic, orice mănâncă, varsă. Ca urmare, riscul de deshidratare este foarte mare. Nici adenovirusul nu trebuie neglijat. Dacă cel mic are diaree, varsă, are febră, năsucul curge, iar ochii sunt roşii pentru că are şi conjunctivită. În alte infecţii precum otita medie sau o rinofaringita severă pot apărea, de asemenea, vărsături, dar și nas înfundat, secreţie mucoasă sau muco-purulentă, tuşeşte şi adesea refuză alimentaţia.