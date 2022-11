Alimente afrodisiace care vă ajută să aveți performanțe mai bune în pat

De asemenea, vă va ajuta să evitați balonarea sau digestia proastă. La rândul lor, migdalele sunt recunoscute ca fiind afrodisiace datorită mirosului lor stimulant. De pildă, puteți pregăti ceva dulce pentru cină. Apoi, ananasul este folosit în tratamentele pentru impotență. În plus, este bogat în vitamina C, producând vitalitate și reducând problemele respiratorii și cardiovasculare, ceea ce este un plus atunci când vine vorba de sex. Tot pentru a stimula simțurile și dorința sexuală, vinul este un mare aliat. Evident, nu ar trebui să exagerați pentru că ideea este să aveți control asupra tuturor simțurilor pentru a vă optimiza performanța. Beți aproximativ două sau trei pahare.





Vreți să evitați rutina sexuală plictisitoare? Dacă vă interesează subiectul, unele alimente au efect afrodisiac și vă pot ajuta să stimulați dorința sexuală și să aveți o performanță mai bună atunci când faceți dragoste. Un afrodisiac este orice formă de stimulare care poate oferi excitare sexuală, iar specialiștii spun că există două categorii: afrodisiacele psihologice, care se referă la lucruri care afectează simțurile, cum ar fi vederea, mirosul, atingerea obiectelor și experimentarea unor situații stimulatoare. Cele interne se referă la alimente, băuturi, pastile, alcool și alte lucruri care, după ingestie, pot crește dorința sexuală.Revenind la cele alimentare, de-a lungul istoriei, anasonul a fost considerat una dintre plantele cu cel mai puternic efect afrodisiac. În prezent, el are mai multe utilizări culinare: supe, băuturi, prăjituri și torturi, dar poate fi adăugat și în salată.