Hipotermia la copii se reglează. Care este sfatul specialiştilor

De asemenea, cei mici sufer─â de hipotermie c├ónd are loc pierderea de c─âldur─â prin transformarea unui lichid din corp ├«n abur sau gaz (de exemplu, transpira╚Ťia abundent─â, respira╚Ťia accelerat─â etc). ÔÇ×Cert este c─â hipotermia poate ap─ârea la orice v├órst─â ╚Öi ├«n orice anotimp al anului, doar c─â bebelu╚Öii ╚Öi copiii mici sunt mult mai susceptibili la hipotermie, deoarece corpul lor se afl─â ├«nc─â ├«n dezvoltare. Altfel spus, mecanismele de reglare a temperaturii corporale nu sunt ├«nc─â dezvoltate pe deplin ├«n cazul lor. ├Än general, cele mai frecvente cauze ale hipotermiei la copii ╚Öi bebelu╚Öi sunt: protec╚Ťia inadecvat─â ├«mpotriva temperaturilor sc─âzute, respectiv purtarea de haine umede prea mult timp ├«n medii reci sau atunci c├ónd bate v├óntul. ├Än unele cazuri, atunci c├ónd copiii au febr─â, p─ârin╚Ťii ├«ncearc─â s─â le scad─â temperatura expun├óndu-i la temperaturi reci (comprese reci, b─âi cu ap─â la temperaturi sc─âzute, ventilatoare etc). Din p─âcate, acest lucru poate duce la un ╚Öoc de termoreglare din cauza schimb─ârii bru╚Öte a temperaturiiÔÇŁ, a explicat medicul.





Alteori, ├«ns─â, hipotermia la copii poate fi consecin╚Ťa unei protec╚Ťii inadecvate ├«mpotriva temperaturilor sc─âzute. Prin urmare, este important s─â cunoa╚Öte╚Ťi simptomele acesteia. De obicei, ele fac referire la tremur─âturi sau frisoane, piele rece ╚Öi palid─â, respira╚Ťie ╚Öi puls ├«ncetinit.





├Än plus, reflexele micu┼úilor nu func╚Ťioneaz─â ├«n mod corespunz─âtor. ├Än func╚Ťie de gravitatea situa╚Ťiei, este posibil s─â fi┼úi nevoit/─â s─â efectua┼úi un apel la 112. Dac─â nu observa┼úi semne grave de hipotermie, atunci pune┼úi copilul ├«ntr-o cad─â plin─â cu ap─â cald─â, p├ón─â c├ónd culoarea pielii sale revine la normal. Apoi, usca┼úi rapid pielea copilului. Dup─â aceea, ├«mbr─âca┼úi-l cu haine calde ╚Öi uscate ╚Öi duce┼úi-l ├«ntr-o camer─â ├«nc─âlzit─â. ├Änveli┼úi copilul ├«n mai multe p─âturi c─âlduroase ┼či acoperi┼úi-i capul cu o c─âciul─â. ├Än plus, da┼úi-i copilului lichide calde ╚Öi alimente bogate ├«n calorii.





De foarte multe ori, hipotermia la copiii de v├órst─â mic─â poate fi dificil de detectat, deoarece ei nu sunt capabili s─â se exprime ╚Öi astfel nu le pot comunica p─ârin╚Ťilor cu ce probleme se confrunt─â. Hipotermia la copii apare atunci c├ónd temperatura corpului lor scade sub limitele considerate normale, adic─â sub 35 de grade Celsius. Practic, ├«n acest moment, mecanismele de termoreglare a corpului ├«nceteaz─â s─â mai func╚Ťioneze ├«n mod corespunz─âtor.De obicei, hipotermia este o consecin╚Ť─â a expunerii prelungite la temperaturi sc─âzute f─âr─â protec╚Ťie vestimentar─â adecvat─â. Potrivit dr. Iuliana Berinde, ├«n primul r├ónd, este important s─â men╚Ťion─âm faptul c─â exist─â moduri diferite ├«n care corpul poate pierde c─âldur─â. Acestea includ radia╚Ťia, c├ónd exist─â o diferen╚Ť─â ├«n temperatura corpului ╚Öi cea a mediului ├«nconjur─âtor, precum ╚Öi conduc╚Ťia, care are loc prin contactul cu suprafe╚Ťe cu temperaturi specifice. ├Än cazul hipotermiei, aceasta implic─â contactul cu suprafe╚Ťe cu temperaturi reci sau mai sc─âzute dec├ót temperatura corpului.